Вандал, осквернивший мемориал, сожалеет о своем поступке

«Мужчина признался, что он и его друг оба употребляли алкоголь, и они сожалеют о своем необдуманном поступке, совершенном на пьяную голову», — сказал руководитель службы производств Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь.

«Это были местные жители. Мы начали производство о проступке как в отношении 36-летнего мужчины, так и в отношении 25-летнего мужчины, который был вместе с ним».

По словам представителя полиции, символам, разжигающим вражду, не место в нашем публичном пространстве, и полиция очень серьезно относится к таким вопросам. «К счастью, большинство окружающих нас людей согласны с этим, и, предоставив улики, фотографии и другую полезную информацию, они очень помогли полиции в установлении лиц, совершивших это деяние».

В субботу, 7 мая в 15:25 полиция обнаружила, что на мемориале павшим во Второй мировой войне, расположенном в Тарту в Раади, нарисовали свастику, пишет Tartu Postimees.