По данным полиции, 36-летний мужчина в ночь на воскресенье позвонил в центр тревоги и признался, что прошлой ночью он вместе с приятелем ходил к мемориалу на Раади и изрисовал его символами и словами, пишет газета "Тарту Постимеэс".
Вандал, осквернивший мемориал, сожалеет о своем поступке
«Мужчина признался, что он и его друг оба употребляли алкоголь, и они сожалеют о своем необдуманном поступке, совершенном на пьяную голову», — сказал руководитель службы производств Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь.
«Это были местные жители. Мы начали производство о проступке как в отношении 36-летнего мужчины, так и в отношении 25-летнего мужчины, который был вместе с ним».
По словам представителя полиции, символам, разжигающим вражду, не место в нашем публичном пространстве, и полиция очень серьезно относится к таким вопросам. «К счастью, большинство окружающих нас людей согласны с этим, и, предоставив улики, фотографии и другую полезную информацию, они очень помогли полиции в установлении лиц, совершивших это деяние».
В субботу, 7 мая в 15:25 полиция обнаружила, что на мемориале павшим во Второй мировой войне, расположенном в Тарту в Раади, нарисовали свастику, пишет Tartu Postimees.
«Полицейский патруль никого поблизости не застал. Мы зафиксировали происшествие и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это деяние, — сказал сотрудник Тартуского полицейского отделения Талис Эйт. — Мы также сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской мэрии, который организует очистку памятника». К 19:15 мемориал был очищен.