Министр культуры Тийт Терик (Центристская партия) отклонил совместное обращение эстонских деятелей театра, кино, музыки, музеев и искусства о выделении из государственного дополнительного бюджета 20 миллионов евро для компенсации ущерба, нанесенного коронавирусными ограничениями.
Государство отказало сектору культуры в выделении 20 млн евро
В конце марта представители сферы культуры отправили правительству письмо с просьбой о выделении государственной компенсации за девятимесячный период с июля 2021 года по март 2022 года, сообщает ERR.
"Снижение оборота за этот период составляет 66 967 197 евро. Потребность компенсации - 20 млн евро, остальное ляжет на плечи культурного сектора", - говорится в письме.
Представители культурного сектора подчеркнули, что к настоящему моменту резервы предприятий иссякли, но вместо нормализации ситуации начался новый кризис.
"Накопившиеся убытки сделали невозможным продолжение деятельности многих культурных предприятий, особенно в частном секторе. Культурный сектор не сможет восстановиться самостоятельно и без государственной компенсации, а также поддерживать положение, сложившееся в результате международной войны", - подчеркивают представители сферы культуры.
Министр культуры Тийт Терик ответил, что правительство утвердило дополнительный бюджет, который в первую очередь будет направлен на укрепление военной безопасности Эстонии, развитие внутренней безопасности и поддержку наиболее уязвимых групп населения в сложных кризисных ситуациях.
"Кроме того, в дополнительный бюджет включены программы адаптации и дополнительные языковые курсы для военных беженцев. К сожалению, другие темы, например, поднятая в обращении просьба поддержать сферу культуры, не были включены в дополнительный бюджет", - ответил министр культуры.