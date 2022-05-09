Государство отказало сектору культуры в выделении 20 млн евро

В конце марта представители сферы культуры отправили правительству письмо с просьбой о выделении государственной компенсации за девятимесячный период с июля 2021 года по март 2022 года, сообщает ERR.

"Снижение оборота за этот период составляет 66 967 197 евро. Потребность компенсации - 20 млн евро, остальное ляжет на плечи культурного сектора", - говорится в письме.

Представители культурного сектора подчеркнули, что к настоящему моменту резервы предприятий иссякли, но вместо нормализации ситуации начался новый кризис.

"Накопившиеся убытки сделали невозможным продолжение деятельности многих культурных предприятий, особенно в частном секторе. Культурный сектор не сможет восстановиться самостоятельно и без государственной компенсации, а также поддерживать положение, сложившееся в результате международной войны", - подчеркивают представители сферы культуры.

Министр культуры Тийт Терик ответил, что правительство утвердило дополнительный бюджет, который в первую очередь будет направлен на укрепление военной безопасности Эстонии, развитие внутренней безопасности и поддержку наиболее уязвимых групп населения в сложных кризисных ситуациях.