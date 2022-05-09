В Нарве неизвестные нанесли краской запрещенные символы Z и V

"На некоторые объекты, которые принадлежат и городу, и частным лицам, и фирмам, были нанесены разные граффити, изображающие запрещенные символы. К настоящему моменту они удалены, но прискорбно, что находятся люди, которые портят и городское имущество, и имущество других людей. Таким образом они создают дополнительные расходы не только для городского бюджета, но и для частных собственников. Мы получили эту информации от полиции и организовали удаление этих граффити", - прокомментировал главный специалист службы охраны порядка Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков.