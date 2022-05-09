Европейцем 2022 года стала помогающая Украине волонтерка

Принимая титул, Йоханна-Мария Летме сказала, что трудно подобрать слова, и что работа по помощи Украине будет продолжена. «Поездки на фронт принесли ясное понимание того, где проходит граница свободы — с одной стороны Россия, а с другой — Европа», — сказала Лехтме.

Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии, поздравляя европейца года, сказала: «Йоханна-Мария показала нам, как каждый может сделать мир лучше. Наше счастье — жить в свободной Европе, где это возможно — стоит только начать!»

В апреле Лехтме дала Postimees большое интервью, в котором рассказала, в числе прочего, о том, как сопротивляются украинцы, и какую ошибку допустила Россия, выбрав Украину своим противником.

Присуждением звания «Европейец года» Эстонское представительство Европейской комиссии и Европейское движение хотят отметить человека или организацию, которые помогли отстаивать европейские ценности, повысить осведомленность эстонцев о Европейском Союзе и сделать Эстонию более заметной в Европе.

Помимо Йоханны-Марии Летме, на почетное звание европейца в этом году претендовали Тийт Пруули и Кристи Райк.