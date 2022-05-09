В этом году Йоханна-Мария Летме, основатель и руководитель НКО «Слава Украине», была удостоена звания «Европеец года», о чем сообщил ей президент Алар Карис на семинаре День Европы в Вабамусе, пишет "Постимеэс".
Европейцем 2022 года стала помогающая Украине волонтерка
Принимая титул, Йоханна-Мария Летме сказала, что трудно подобрать слова, и что работа по помощи Украине будет продолжена. «Поездки на фронт принесли ясное понимание того, где проходит граница свободы — с одной стороны Россия, а с другой — Европа», — сказала Лехтме.
Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии, поздравляя европейца года, сказала: «Йоханна-Мария показала нам, как каждый может сделать мир лучше. Наше счастье — жить в свободной Европе, где это возможно — стоит только начать!»
В апреле Лехтме дала Postimees большое интервью, в котором рассказала, в числе прочего, о том, как сопротивляются украинцы, и какую ошибку допустила Россия, выбрав Украину своим противником.
Присуждением звания «Европейец года» Эстонское представительство Европейской комиссии и Европейское движение хотят отметить человека или организацию, которые помогли отстаивать европейские ценности, повысить осведомленность эстонцев о Европейском Союзе и сделать Эстонию более заметной в Европе.
Помимо Йоханны-Марии Летме, на почетное звание европейца в этом году претендовали Тийт Пруули и Кристи Райк.
Звание «Европейец года» присуждается с 2005 года, последним его был удостоен генетик Андрес Метспалу.