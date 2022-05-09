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В Кохтла-Ярве в пожаре погибла женщина

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Кохтла-Ярве в пожаре погибла женщина
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Ланговитс

9 мая в 14.29 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Олеви в Кохтла-Ярве. В пожаре погибла 65-летняя женщина.

По прибитию к месту пожара спасателям сообщили, что в горящей квартире может находится человек. Пожарные сразу приступили к поиску возможного пострадавшего. К сожалению, в 14.41 было найдено мертвое тело 65-летней женщины.

Пожар был потушен примерно в 15 часов. Возгорание охватило 8 квадратных метров.

Остальные жители дома были эвакуированы во двор, опасности квартирам соседей не было.

Причина пожара будет выяснена в ходе расследования.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 19 человек, из них двое - в Ида-Вирумаа.

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