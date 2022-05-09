В Кохтла-Ярве в пожаре погибла женщина

По прибитию к месту пожара спасателям сообщили, что в горящей квартире может находится человек. Пожарные сразу приступили к поиску возможного пострадавшего. К сожалению, в 14.41 было найдено мертвое тело 65-летней женщины.

Пожар был потушен примерно в 15 часов. Возгорание охватило 8 квадратных метров.

Остальные жители дома были эвакуированы во двор, опасности квартирам соседей не было.

Причина пожара будет выяснена в ходе расследования.