На этапе Кубка Европы по кроссу на выносливость победы в двух классах уехали в Ида-Вирумаа

Поскольку мир перевернулся с ног на голову, то литовцы и трассу развернули задом наперед, что ее намного усложнило и лишило местных гонщиков преимущества "домашнего поля". За два часа лучшим удалось преодолеть 11 кругов по десять километров. Танель Раук финишировал вторым, проиграв победителю минуту, но одержал победу в классе "Open". "Мы с Неримантасом Юцюсом все время шли ноздря в ноздрю. Он использовал большой бак, и ему не приходилось дозаправляться - отсюда и эта разница", - прокомментировал Танель Раук.

Рихо Кеэрме увидел финишный флаг шестым, но этого было достаточно для победы в классе "E1". "На самом деле я выступаю в классе "эндуро", но поскольку по имеющимся планам соревноваться в Литве в этом сезоне больше не доведется, то для разнообразия надел на мотоцикл кроссовые покрышки и насладился гонкой. Дорожные шины для эндуро не дают такого сцепления", - рассказал Рихо Кеэрме.