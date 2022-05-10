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На этапе Кубка Европы по кроссу на выносливость победы в двух классах уехали в Ида-Вирумаа

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
На этапе Кубка Европы по кроссу на выносливость победы в двух классах уехали в Ида-Вирумаа
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Маленький бак кроссового мотоцикла Танеля Раука требовалось время от времени заправлять, что подарило минуту его основному сопернику.
Маленький бак кроссового мотоцикла Танеля Раука требовалось время от времени заправлять, что подарило минуту его основному сопернику. Фото: Valeri Tseskidov

В субботу в Литве на трассе в городе Калвария состоялся этап Кубка Европы и чемпионата Литвы по кроссу на выносливость. Гонщикам из Йыхвиского мотоклуба удалось одержать победы в двух классах.

Поскольку мир перевернулся с ног на голову, то литовцы и трассу развернули задом наперед, что ее намного усложнило и лишило местных гонщиков преимущества "домашнего поля". За два часа лучшим удалось преодолеть 11 кругов по десять километров. Танель Раук финишировал вторым, проиграв победителю минуту, но одержал победу в классе "Open". "Мы с Неримантасом Юцюсом все время шли ноздря в ноздрю. Он использовал большой бак, и ему не приходилось дозаправляться - отсюда и эта разница", - прокомментировал Танель Раук.

Рихо Кеэрме увидел финишный флаг шестым, но этого было достаточно для победы в классе "E1". "На самом деле я выступаю в классе "эндуро", но поскольку по имеющимся планам соревноваться в Литве в этом сезоне больше не доведется, то для разнообразия надел на мотоцикл кроссовые покрышки и насладился гонкой. Дорожные шины для эндуро не дают такого сцепления", - рассказал Рихо Кеэрме.

Второй и последний этап Кубка Европы пройдет 28 мая в финском Лахти. Рихо Кеэрме и Танель Раук планируют выйти там на старт.

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