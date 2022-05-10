Примерно в десять часов вечера 8 мая спасатели выехали по вызову в деревню Консу Алутагузеской волости, где на территории Ахтмеского лесничества загорелась торфяная почва.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелось торфяное болото
Спасатели сразу начали работы по тушению, которые длились всю ночь и продолжились вчера утром. Огнем был охвачен участок площадью около 1400 квадратных метров.
Возгорание сухой травы угрожало пожаром лесу
В полдень 8 мая спасателей вызвали в деревню Мустанина в Нарва-Йыэсуу, где в садоводческом товариществе "Kaevur" горела сухая трава. Прибыв на место, спасатели приступили к защите от возгорания расположенного поблизости леса, возгорание почвы было потушено за три часа.
Огонь охватил в общем 1,5 гектара леса и пней.
Причиной возгорания могло стать упавшее на электролинию дерево
Утром 6 мая спасателей вызвали в деревню Сытке города Нарва-Йыэсуу, где сухая трава горела на площади около 800 квадратных метров. Так как на месте возгорания были замечены упавшие на землю провода электролинии, то они и могли стать причиной пожара.
Спасателям удалось потушить огонь своевременно, и он не успел перекинуться на расположенные поблизости дом и парник.
Отцу с ребенком помогли выбраться из лифта
Вечером 6 мая спасатели выезжали на улицу Калеви в Кохтла-Ярве, чтобы помочь выйти застрявшим в лифте отцу и его 4-летнему сыну.