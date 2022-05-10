Вт, 10.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелось торфяное болото

6-8 мая 2022 г.
Северное побережье
Загорелось торфяное болото
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Примерно в десять часов вечера 8 мая спасатели выехали по вызову в деревню Консу Алутагузеской волости, где на территории Ахтмеского лесничества загорелась торфяная почва.

Спасатели сразу начали работы по тушению, которые длились всю ночь и продолжились вчера утром. Огнем был охвачен участок площадью около 1400 квадратных метров. 

Возгорание сухой травы угрожало пожаром лесу

В полдень 8 мая спасателей вызвали в деревню Мустанина в Нарва-Йыэсуу, где в садоводческом товариществе "Kaevur" горела сухая трава. Прибыв на место, спасатели приступили к защите от возгорания расположенного поблизости леса, возгорание почвы было потушено за три часа.

Огонь охватил в общем 1,5 гектара леса и пней. 

Причиной возгорания могло стать упавшее на электролинию дерево

Утром 6 мая спасателей вызвали в деревню Сытке города Нарва-Йыэсуу, где сухая трава горела на площади около 800 квадратных метров. Так как на месте возгорания были замечены упавшие на землю провода электролинии, то они и могли стать причиной пожара.

Спасателям удалось потушить огонь своевременно, и он не успел перекинуться на расположенные поблизости дом и парник. 

Отцу с ребенком помогли выбраться из лифта

Вечером 6 мая спасатели выезжали на улицу Калеви в Кохтла-Ярве, чтобы помочь выйти застрявшим в лифте отцу и его 4-летнему сыну.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх