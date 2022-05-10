СПАСАТЕЛИ ⟩ Загорелось торфяное болото

Спасатели сразу начали работы по тушению, которые длились всю ночь и продолжились вчера утром. Огнем был охвачен участок площадью около 1400 квадратных метров.

Возгорание сухой травы угрожало пожаром лесу

В полдень 8 мая спасателей вызвали в деревню Мустанина в Нарва-Йыэсуу, где в садоводческом товариществе "Kaevur" горела сухая трава. Прибыв на место, спасатели приступили к защите от возгорания расположенного поблизости леса, возгорание почвы было потушено за три часа.

Огонь охватил в общем 1,5 гектара леса и пней.

Причиной возгорания могло стать упавшее на электролинию дерево

Утром 6 мая спасателей вызвали в деревню Сытке города Нарва-Йыэсуу, где сухая трава горела на площади около 800 квадратных метров. Так как на месте возгорания были замечены упавшие на землю провода электролинии, то они и могли стать причиной пожара.

Спасателям удалось потушить огонь своевременно, и он не успел перекинуться на расположенные поблизости дом и парник.

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