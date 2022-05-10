ФОТОГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО ⟩ Фестиваль молодежных бендов удался с третьей попытки

Дважды запланированный фестиваль срывался из-за успешного в последние годы "коронабенда". "Утекла" даже часть уже полученных проектных средств. "К счастью, на этот раз все сложилось, и мы смогли собрать в Таммику 11 молодежных групп", - сказал исполняющий обязанности директора Йыхвиского центра культуры и интересов Кристо Кыргнурм.

Для многих коллективов День молодежных бендов был первым или вторым выступлением перед публикой в их карьере. Выступавшие в третий раз уже чувствовали себя как рыбы в воде. Исполняли как мелодичную, так и грохочущую музыку, но все выступали в атмосфере тепла и поддержки. Организуемое Кохтла-Ярвеским Домом творчества школьников аналогичное мероприятие, которое в этом году прошло в 24-й раз, называется "Meid sidus muusika" ("Музыка нас связала"). То же самое можно сказать о Дне молодежных бендов в Таммику.