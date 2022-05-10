От речи Владимира Путина на параде 9 мая на Красной площади в Москве можно было ожидать объявления как войны Украине, так и мобилизации в России, но этого не произошло.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие выводы можно сделать из речи Путина на 9 Мая?
Райво ВАРЕ, обозреватель:
- Эта речь была неожиданно низкопрофильной и короткой. По сути, он снова повторил свои уже всем надоевшие нелепые обвинения и антинацистские клише. О Донбассе он при этом говорил уже как о неотъемлемой части России. В то же время ясно, что он не отступит и хочет продолжать войну. Прежние позиции и стратегии России не изменятся. Новых дебютов нет, но и от своей прежней агрессивной позиции он не откажется, к сожалению. Для Путина высшая ценность - это все-таки власть и военная мощь.
Резюме: Путин продолжит войну, в российской пропаганде ничего не поменяется, Россия по-прежнему противопоставляет себя миру. И виноваты якобы коллективный Запад, НАТО и в особенности США. Путинизм продолжает цвести во всей своей красе.
Вывод: нам следует продолжать оказывать давление на путинскую Россию до тех пор, пока путинизм не устанет и не исчезнет. (Postimees.ee)