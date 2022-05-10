ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие выводы можно сделать из речи Путина на 9 Мая?

- Эта речь была неожиданно низкопрофильной и короткой. По сути, он снова повторил свои уже всем надоевшие нелепые обвинения и антинацистские клише. О Донбассе он при этом говорил уже как о неотъемлемой части России. В то же время ясно, что он не отступит и хочет продолжать войну. Прежние позиции и стратегии России не изменятся. Новых дебютов нет, но и от своей прежней агрессивной позиции он не откажется, к сожалению. Для Путина высшая ценность - это все-таки власть и военная мощь.