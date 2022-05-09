9 МАЯ ⟩ У памятников советским воинам море цветов и много свечей, но необычно тихо

Горожане шли, подъезжали на автомобилях, но автобусов, как в прошлые годы, не было. Много нарядных людей, но мы не увидели ни одного человека в военной форме или с георгиевскими ленточками, хотя несколько лент все-таки было - кто-то подвязал ими цветочные букеты, а стражи порядка, наблюдающие издалека, видно, не заметили, убрать никто не попросил...

- У меня тоже ленточка есть, но она под пиджаком, у сердца, - признался пожилой мужчина, - знаю, что запретили атрибуты из-за войны в Украине, но отказаться не могу, ведь для меня День Победы - это святой праздник, таким был и таким останется.

Погода отличная, и народ не спешил - стояли и думали, молча, каждый о своем. Улыбок на лицах нет - чему радоваться? В руках у некоторых были фотографии близких, погибших во Второй мировой войне. Их тоже не просили убрать.

Михаил и Любовь Мороз и их дочь Татьяна сказали, что приходят сюда 9 мая ежегодно.

- Идем, чтобы почтить своих отцов, - сказал Михаил. - Мой погиб в Беларуси, отец жены - в России. Неважно, какой сейчас год и что думают политики, для нас 9 мая остается днем памяти наших близких и всех тех людей, которые боролись за мир. Раньше я всегда надевал военную форму, но, хотя того государства, которому служил, давно нет, форма придавала торжественности и настроения. Не уверен, считается ли она символом агрессии, которые запрещены из-за войны в Украине, но на всякий случай надел гражданский костюм. Для нас этот день был и останется важным праздником. Отметим его дома, среди своих.

Наталья Прилипко приехала из Ийдла, на ее глазах искренние слезы. "Не могу сдержаться, я в этот день всегда тут. Еще со школьных времен, когда училась в интернате, 9 мая мы всегда приходили к этому памятнику. Мое отношение не изменилось - должна принести цветы тем, кто боролся против фашизма".

Говорят, что с утра приходили и священники из местных церквей, но панихиды не проводили, просто поклонились и положили цветы.

Лидер кохтла-ярвеских ветеранов Валерий Тумко тоже на месте. Сказал, что попросил ветеранов отмечать 9 мая в семьях. Живых свидетелей Второй мировой войны остались единицы.

- Еще здравствует Александр Петрович Киняев - ему 102 года, на год младше женщины-фронтовички Елена Андреевна Алексеева и Елена Сергеевна Смирнова, - перечисляет он. - Короче, все ветераны войны уже в таком возрасте, что трудно выходить из дома.

В Йыхви и Люганузе немноголюдно

У могилы павших воинов на Йыхвиском кладбище людей почти нет, но цветами она украшена и свечи горят. Приносить их стали уже с воскресенья - не удивительно, много лет традиционно панихида на Йыхвиском кладбище проходила 8 мая.

В Люганузе заглянули вандалы

По словам активиста из Кивиыли Саркиса Татевосяна, 8 мая к памятнику представители союза ветеранов возложили венок, люди принесли цветы, а проезжая утром он увидел, что цветов нет.