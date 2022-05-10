9 МАЯ ⟩ У памятников были попытки спровоцировать как белым флагом, так и булкой

- С одной стороны, у полиции 8 и 9 мая были очень трудовыми, но с другой, очень больших скоплений народу не было - люди плавным потоком проходят у памятников, - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, курирующий в эти дни в Идаской префектуре все связанное с общественным порядком.