ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Культурный шторм в Нарве

То количество концертов и выставок, которое руководимая Хелен Сильдна команда фестиваля "Tallinn Music Week" вместе с местными организаторами обрушила на пограничный город в течение 24 часов, явно оказалось культурным передозом. Весь этот крепчайший концентрат невозможно было употребить даже самым закоренелым культурозависимым людям. Однако произошедшее можно и стоит воспринимать как мечту или презентацию своего рода модели того, как хотя бы приблизительно могла бы выглядеть культурная жизнь в будущей Нарве - городе с современной экономикой, где кипит культурная жизнь, а также проживают веселые и наслаждающиеся жизнью люди.

На пути к этому и надо время от времени в хорошем смысле слова пугать такими мероприятиями, что имели место в прошедшие выходные. Это долгий процесс, и наивно было бы думать, что местные люди в ближайшее время массово помчатся на все эти мероприятия. Хелен Сильдна активно прививала культуру фестивалей в пограничном городе и раньше - через фестиваль "Station Narva". Шаг за шагом посещаемость фестивалей растет. Через опыт таких фестивалей и могут происходить изменения.