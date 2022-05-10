За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии снизилось более чем на 600 человек.
Ида-Вирумаа сохраняет лидерство по уровню безработицы
Ида-Вирумаа сохраняет лидерство по уровню безработицы
По положению на 8 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 46 693 человека. Уровень зарегистрированной безработицы за неделю опустился с 7,3% до 7,2%, сообщает ERR.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 11% до 10,9%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,9%.
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4333 человека, в том числе 421 - за прошлую неделю. Доля беженцев в общем числе безработных достигла 9,3%. 1158 беженцев сумели найти в Эстонию работу.
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