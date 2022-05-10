Ида-Вирумаа сохраняет лидерство по уровню безработицы

По положению на 8 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 46 693 человека. Уровень зарегистрированной безработицы за неделю опустился с 7,3% до 7,2%, сообщает ERR.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 11% до 10,9%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,9%.