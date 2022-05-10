Вт, 10.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Министр: финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях

Северное побережье
Министр: финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Тайро Луттер / Postimees

Финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях, а защита медицинского страхования должна быть распространена на всех жителей Эстонии, заявил министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

Финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях, а защита медицинского страхования должна быть распространена на всех жителей Эстонии, заявил министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

По словам Кийка, финансирование здравоохранения в основном за счет социального налога работающих людей является неустойчивым, так как население стареет и все чаще используются гибкие формы работы без уплаты социального налога, сообщили во вторник радионовости ERR.

Он пояснил, что если нынешняя ситуация сохранится, людям придется платить все больше и больше из собственного кармана, и для обеспечения устойчивости финансирования необходимо увеличить вклад государственного сектора.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх