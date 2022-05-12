Скульптор обновил свое творение, вызвав эмоции у горожан

- Вчера ехали по Нарва маантеэ в Йыхви и сын показывает: мама, смотри, топор покрасили, - рассказывает жительница Йыхви Анастасия Роост. - Подошли ближе, сине-желтая скульптура вызвала первую мысль, что кто-то специально покрасил ее в цвета украинского флага. Еще один жест в поддержку стране, страдающей от войны? Ничего не имею против поддержки украинцев, но это уж совсем перебор - красить городские скульптуры в сине-желтую гамму...