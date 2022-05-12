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Скульптор обновил свое творение, вызвав эмоции у горожан

Ирина Кивисельг
, журналист
Скульптор обновил свое творение, вызвав эмоции у горожан
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Синим топор был всегда, но добавившийся желтый вызвал вопросы.
Синим топор был всегда, но добавившийся желтый вызвал вопросы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Огромный синий топор около торгового центра "Йеве" уткнулся в землю на этом месте много лет назад, но сейчас доломитовая скульптура вдруг вызвала бурное обсуждение среди горожан и в "Фейсбуке".

- Вчера ехали по Нарва маантеэ в Йыхви и сын показывает: мама, смотри, топор покрасили, - рассказывает жительница Йыхви Анастасия Роост. - Подошли ближе, сине-желтая скульптура вызвала первую мысль, что кто-то специально покрасил ее в цвета украинского флага. Еще один жест в поддержку стране, страдающей от войны? Ничего не имею против поддержки украинцев, но это уж совсем перебор - красить городские скульптуры в сине-желтую гамму...

Анастасия выразила свое недоумение в письме, направленном в Йыхвискую волость, и в тот же день получила ответ от старейшины, что будут разбираться. "Чья же это работа, может, вандалы постарались?" - спрашивает она.

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