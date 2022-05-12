Кохтла-Ярвеский молодежный центр организует третий молодежный фестиваль "Noortefest". Он состоится в субботу, 4 июня, и покажет, как можно жить без скуки - инициаторы стараются представить весь спектр возможного досуга для детей и подростков.
Фестиваль интересов для молодежи "Noortefest" откроет лето
После длинного ковидного перерыва традиции возвращаются, но если раньше "Noortefest" проходил осенью, в этом году этим популярным мероприятием "молодежка" открывает лето.
- Собрать участников в конце учебного года будет проще, - предполагает руководитель молодежного центра Алиса Линтер. - Еще активно работают клубы, кружки, секции и творческие коллективы, им есть что показать в конце учебного года. Ведь главной целью фестиваля является привлечение детей и молодежи к активному, спортивному и творческому образу жизни, а что лучше, чем наглядная реклама творческих кружков, спортивных клубов, культурных учреждений города? У зрителей, которые еще не определились с хобби, будет целое лето, чтобы подумать о том, чем интересным занять свой досуг на летних каникулах или в новом учебном году.
Фестиваль начнется в 13.00 на территории молодежного центра (ул. Малева, 49). Установят сцену для выступлений артистов, а вокруг нее расположатся творческие зоны для проведения различных мастер-классов, открытых тренировок и прочих интерактивных занятий, чтобы можно было не только посмотреть, но и поучаствовать - пощупать, потрогать, попробовать...
Регистрация участников уже идет и продлится до 20 мая. Желающих показать свои увлечения и достижения прибавляется с каждым днем.
- Постараемся каждому коллективу выделить отдельную зону, где они смогут проводить свое действие, - обещает Алиса. - Но все необходимые материалы они подготовят сами. Главную сцену отдадим юным артистам, которым предлагаем записать в программу по одному номеру, длящемуся не дольше 2,5-3 минут. Как всегда, готовим сюрпризы для публики и рады сотрудничеству со всеми заинтересованными, мы также открыты для предложений и интересных идей.