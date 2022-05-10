Через Нарву едет в Европу 200 украинцев в день

Утренний рейс Таллинн-Варшава практически распродан: билеты до польской столицы настолько востребованы, что компании Lux Express пришлось открыть дополнительное отправление. Причина - в росте потока военных беженцев из Украины, прибывающих в Таллинн через Россию: для кого-то Варшава конечный пункт. Кто-то следует оттуда дальше в страны ЕС. Многие возвращаются домой, в Украину.

Жительница Полтавы Марина еще месяц назад вместе с сыном преодолела тяжелый путь в Таллинн, но, несмотря на происходящее на родине, все равно хочет вернуться. В дороге до Варшавы ей с сыном предстоит пробыть 12 часов.

"Все равно нужно ехать домой. В Эстонию, конечно, было тяжело добраться. Мы долго ехали", - сказала жительница Украины Марина.

Lux Express сообщил, что в среднем на рейсах, прибывающих из Петербурга, около 15% пассажиров - военные беженцы. С каждой неделей их больше на 10%. Из-за проверок на границе автобусы начали опаздывать в пункт назначения в среднем на пять часов, поэтому в компании задумались об открытии еще одного отправления.

"Пассажиры, которые хотят потом добраться до Риги, зачастую опаздывают на свои автобусы, поэтому мы работаем над планом обслуживания отдельного рейса Петербург-Рига", - сообщил член правления Lux Express Ингмар Роос.

В компании-перевозчике Baltic Shuttle тоже намерены открыть дополнительный рейс на линии с Петербургом, а позже, возможно, вернуть Киевское направление.

"Сейчас больше половины наших пассажиров - граждане Украины, которые через Россию выезжают в Эстонию, дальше они направляются в Европу или на родину. Компания увеличивает количество автобусов, потому что водителям нужно время для отдыха", - пояснил директор Baltic Shuttle Игорь Пащук.

По его словам, у возросшего спроса на таллиннское направление есть вполне объяснимая причина.

"Эстония пропускает граждан Украины по всем документам - внутренним и заграничным паспортам, даже по копиям документов. Прямых рейсов из Петербурга в Ригу нет, есть только рейс через Таллинн", - сказал Пащук.