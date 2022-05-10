В марте Эстония импортировала из России товаров на рекордную сумму

Более половины товаров, импортируемых из России, составляют минеральное топливо и масла. Хотя эта группа товаров также очень быстро росла в текущих ценах, ещё более сильный рост цен означал, что в марте объёмы импорта в постоянных ценах снизились, и общий рост в первом квартале был довольно скромным.

Почти 39% всех минеральных топлив и масел, импортируемых в Эстонию, поступает из России. На удобрения приходится 62%, неорганические химикаты – 42%, на древесину и изделия из неё – 36%, на железо и сталь – 28%. Необходимо также учитывать транзит, особенно для удобрений и минерального топлива и масел. Потребуется некоторое время, чтобы многие из этих товаров были заменены товарами из других стран. Перебои в импорте этих товаров сильнее всего ударят по строительной, лесной, транспортной и сельскохозяйственной отраслям Эстонии, а также окажут негативное влияние на экономику страны в целом.