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Женщина проиграла спор с государством насчет коронаограничений

Erik Kalda
, ajakirjanik
Женщина проиграла спор с государством насчет коронаограничений
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Ограничительный знак в связи с распостранением вируса.
Ограничительный знак в связи с распостранением вируса. Фото: unknown

Таллиннский административный суд решил не удовлетворять жалобу женщины, которая хотела, чтобы суд признал коронаограничения правительства частично незаконными и отменил штраф и предписание, наложенные на нее Департаментом здоровья.

Во вторник Таллиннский административный суд постановил, что отклонит апелляцию Кармен Теллисаар, которой она хотела частично признать недействительным постановление правительства от 9 марта 2021 года об ограничениях в связи с коронавирусом.

Теллисаар также хотела, чтобы суд отменил предписание и штраф, наложенные на нее Департаментом здоровья в марте 2021 года, и признал их незаконными. Суд жалобы не удовлетворил, и теперь Теллисаар должна оплатить как штраф, так и расходы на производство.

Административный суд вынес решение без обоснования. Суд дополнит решение недостающей частью, если участник процесса в течение 10 дней со дня публичного оглашения решения уведомит административный суд о желании обжаловать решение. Апелляционная жалоба может быть подана в Таллиннский окружной суд в течение 30 дней со дня вручения полного решения, дополненного недостающей частью.

Теллисаар в прошлом выделялась своей деятельностью против коронавирусных ограничений.

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