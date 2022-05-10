Женщина проиграла спор с государством насчет коронаограничений

Во вторник Таллиннский административный суд постановил, что отклонит апелляцию Кармен Теллисаар, которой она хотела частично признать недействительным постановление правительства от 9 марта 2021 года об ограничениях в связи с коронавирусом.

Теллисаар также хотела, чтобы суд отменил предписание и штраф, наложенные на нее Департаментом здоровья в марте 2021 года, и признал их незаконными. Суд жалобы не удовлетворил, и теперь Теллисаар должна оплатить как штраф, так и расходы на производство.

Административный суд вынес решение без обоснования. Суд дополнит решение недостающей частью, если участник процесса в течение 10 дней со дня публичного оглашения решения уведомит административный суд о желании обжаловать решение. Апелляционная жалоба может быть подана в Таллиннский окружной суд в течение 30 дней со дня вручения полного решения, дополненного недостающей частью.