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Популярность Партии реформ выросла до 33%

Erik Kalda
, ajakirjanik
Популярность Партии реформ выросла до 33%
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Рекламный автобус Партии Реформ.
Рекламный автобус Партии Реформ. Фото: Matti_Ka"ma"ra"

Популярность Партии реформ за последнюю неделю выросла с 32% до 33%, выясняется из опроса социологической фирмы Norstat.

Реформисты 11-ю неделю подряд остаются самой популярной политической силой страны, сообщает ERR.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,9% до 21,4%. Поддержка центристов за неделю не изменилась, оставшись на отметке в 17,8%.

А вот популярность внепарламентской партии "Эстония 200" продолжает снижаться. Сейчас ее поддерживают 13% избирателей - на 0,8% меньше, чем неделей ранее.

Соцдемов поддерживают 6,7%, Isamaa - 5,1% избирателей. За неделю поддержка социал-демократов снизилась на 0,4%, популярность отечественников уменьшилась на 0,2%.

"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,8% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже одного процента.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, сформированной реформистами и центристами, составляет 50,8%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 33,2%.

Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.

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