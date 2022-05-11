Популярность Партии реформ выросла до 33%

Реформисты 11-ю неделю подряд остаются самой популярной политической силой страны, сообщает ERR.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,9% до 21,4%. Поддержка центристов за неделю не изменилась, оставшись на отметке в 17,8%.

А вот популярность внепарламентской партии "Эстония 200" продолжает снижаться. Сейчас ее поддерживают 13% избирателей - на 0,8% меньше, чем неделей ранее.

Соцдемов поддерживают 6,7%, Isamaa - 5,1% избирателей. За неделю поддержка социал-демократов снизилась на 0,4%, популярность отечественников уменьшилась на 0,2%.

"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,8% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже одного процента.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, сформированной реформистами и центристами, составляет 50,8%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 33,2%.