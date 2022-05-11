Популярность Партии реформ за последнюю неделю выросла с 32% до 33%, выясняется из опроса социологической фирмы Norstat.
Популярность Партии реформ выросла до 33%
Реформисты 11-ю неделю подряд остаются самой популярной политической силой страны, сообщает ERR.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,9% до 21,4%. Поддержка центристов за неделю не изменилась, оставшись на отметке в 17,8%.
А вот популярность внепарламентской партии "Эстония 200" продолжает снижаться. Сейчас ее поддерживают 13% избирателей - на 0,8% меньше, чем неделей ранее.
Соцдемов поддерживают 6,7%, Isamaa - 5,1% избирателей. За неделю поддержка социал-демократов снизилась на 0,4%, популярность отечественников уменьшилась на 0,2%.
"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,8% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже одного процента.
Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, сформированной реформистами и центристами, составляет 50,8%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 33,2%.
Norstat проводит свои опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий.