Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) сказала, что в этом году в Таллинне 8 и 9 мая превратились в какой-то праздник в гетто. Ей лично было некомфортно, но она понимает, что главный виновник этих неудобств - президент России Владимир Путин.
Яна Тоом: главный виновник некомфортного празднования Дня победы в этом году – Владимир Путин
"Я не специалист. Но когда я вчера пришла к Бронзовому солдату, у меня было ощущение, что это какой-то праздник в гетто. Проходишь в какой-то загончик, все огорожено. 8 мая полицейских там было больше, чем людей, которые туда пришли. И это, конечно, выглядело плохо. С другой стороны, мы избежали провокаций. Насколько это цена адекватна, судить не могу. Мне было там некомфортно, но не случилось ничего плохого. А могло ведь", - заявила Яна Тоом в передаче "Горизонт".
"У меня очень обширная аудитория в Facebook. Какие-то люди за мной следят, я кого-то читаю. Были голубчики, которые призывали взять, скажем, украинские флаги и идти к Бронзовому солдату и так далее. Помните, был там спиленный орден. У кого-то ручонки все-таки чешутся. Меры безопасности сработали. Насколько это создало праздничную атмосферу? Ну, я все равно вижу только одного виновника - это все-таки Владимир Путин, а не кто-нибудь еще", - добавила Тоом.