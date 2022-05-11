Яна Тоом: главный виновник некомфортного празднования Дня победы в этом году – Владимир Путин

"Я не специалист. Но когда я вчера пришла к Бронзовому солдату, у меня было ощущение, что это какой-то праздник в гетто. Проходишь в какой-то загончик, все огорожено. 8 мая полицейских там было больше, чем людей, которые туда пришли. И это, конечно, выглядело плохо. С другой стороны, мы избежали провокаций. Насколько это цена адекватна, судить не могу. Мне было там некомфортно, но не случилось ничего плохого. А могло ведь", - заявила Яна Тоом в передаче "Горизонт".