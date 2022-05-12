Инфляция в Эстонии стала сверхвысокой и всерьез угрожает платежеспособности домохозяйств.
Михкель Нестор: Высокая инфляция вынуждает экономить
Вмешательство государства выглядит необходимым, однако снизить цены на энергоносители непросто.
Локомотивом роста цен остаются энергоносители
С каждым месяцем показатели инфляции в Эстонии выглядят все невероятнее. Вместо ожидаемого замедления она ускорилась в месячном сравнении еще больше. 11% в январе, 12% в феврале, 15% в марте и теперь 19% в апреле! По сути, цены за один год выросли настолько, насколько за предыдущие десять лет вместе взятые. Индекс потребительских цен в апреле только по сравнению с мартом вырос на 3,6%, что было бы значительным ростом и в годовом исчислении.
Недавно обнародованные Департаментом статистики более детальные данные показывают, что в росте стоимости жизни все большую роль играют продукты питания, цена которых за год выросла на 15%. Однако самый весомый вклад в рост цен снова внесли энергоносители, из-за которых расходы на жилье взлетели на 60%!
Энергия, бесспорно, дорогая, но на первый взгляд такой результат был все же неожиданным - в прошлом месяце цены были еще хуже, по крайней мере, на мировом рынке. По сравнению с мартом этого года, например, баррель нефти "Brent" подешевел за месяц на 9 евро, природный газ на бирже TTF - на 8 евро, отечественная электроэнергия на бирже "Nord Pool" была аж на 26 евро дешевле. Однако корень зла кроется в прекращении действия в апреле мер компенсации роста цен на энергоносители, которые позволяли людям прежде платить за электроэнергию и газ меньше их истинной рыночной цены.
Цены на энергию останутся высокими
Надеяться, что цены на энергоносители вскоре начнут снижаться, не стоит. Основной причиной, разумеется, является текущая геополитическая ситуация. Недавно Европейский союз, пожалуй, несколько неожиданно принял решение, что отказаться от российской нефти возможно и необходимо, причем уже к концу 2022 года. Правда, для Словакии и Венгрии сделали исключение, но их скромное потребление Россию не спасет.
Это ощутимый удар по российской военной машине, с учетом того, что раньше Европа покупала примерно половину добытой в России нефти. По оценке хорошо разбирающихся в нефтяном бизнесе специалистов, представление, что российская нефть теперь просто пойдет в другие страны, нереалистично. Вдобавок к ряду технических препятствий мешает и то, что вести бизнес с российскими компаниями теперь не хотят или не осмеливаются предприниматели и тех стран, где прямого эмбарго на российскую нефть нет. Согласно некоторым прогнозам, среднесуточная добыча нефти в России из-за этого сократится почти на три миллиона баррелей.
"С каждым месяцем показатели инфляции в Эстонии выглядят все невероятнее".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Хуже то, что в то же время возможности других нефтедобывающих стран нарастить объемы добычи ограниченны. На данный момент рынок принимает эту информацию довольно спокойно, поскольку коронавирусные ограничения в Китае, являющемся крупным потребителем, сдерживают спрос. С восстановлением китайского спроса рост цен выглядит неизбежным.
На газовом рынке надежды на лучшее в части цен тоже нет. Хотя полный отказ от российского газа в этом году пока, кажется, исключен, в Европе хотят к концу года урезать его потребление на 2/3. Возмещение этого объема за счет СПГ будет недешевым.
Время экономить
Вопрос, как бороться с высокой инфляцией и высокими ценами на энергоносители, сложный. В долгосрочной перспективе нет большой разницы, кто оплачивает дорогую энергию - государство или человек. Функция государственного вмешательства в этой ситуации заключается прежде всего в том, чтобы внезапное подорожание энергоносителей в несколько раз не подкосило под корень домохозяйства. Однако предостережение уже отчетливо прозвучало, и можно полагать, что этим летом многие будут очень усердно заниматься повышением энергоэффективности своего жилья.
Вместе с тем ясно и то, что и следующей осенью-зимой многим домохозяйствам придется столкнуться с неподъемными расходами. С учетом приближающихся выборов 2023 года можно предсказать, что энергокомпенсации в каком-то виде вернутся.
В долгосрочном плане, разумеется, надо наращивать инвестиции в энергоэффективность. Хотя строительный рынок на сегодняшний день еще не в том состоянии, чтобы уровень цен благоприятствовал новым проектам, на фоне идущей волны отказов можно поверить, что эти времена не за горами. Поэтому именно повышение энергоэффективности зданий может сгладить для строительного сектора следующий спад.
Должны ли бензин и дизель быть дешевыми?
Отдельная тема, порождающая полемику, - моторные топлива. Цены на заправке вызывают горькую усмешку, но должно ли государство вмешаться и как? Самый простой способ - снижение топливных акцизов. Вместе с тем при нынешнем уровне цен его влияние было бы весьма мало. Если снижение акциза на 20 центов уменьшило бы цену бензина примерно на 10%, то в случае дизеля снижение было бы совсем мизерным, поскольку акциз уже сейчас близок к допустимому в Европе минимуму.
Вопрос о том, есть ли польза от дешевого топлива, тоже спорный. В общем доля первичных расходов, таких как на продукты питания и отопление, в потребительской корзине эстонцев год от года уменьшалась. Однако в случае с моторными топливами тенденция скорее противоположная, поскольку число автомобилей неуклонно растет.
К слову, на покупку машин и поездки на них в прошлом году приходилось более 12% совокупных расходов в бюджете эстонских домохозяйств. Еще несколько лет назад этот показатель был меньше 10%. Может быть, сейчас как раз время ступить на более зеленый путь?