Михкель Нестор: Высокая инфляция вынуждает экономить

На газовом рынке надежды на лучшее в части цен тоже нет. Хотя полный отказ от российского газа в этом году пока, кажется, исключен, в Европе хотят к концу года урезать его потребление на 2/3. Возмещение этого объема за счет СПГ будет недешевым.

Время экономить

Вопрос, как бороться с высокой инфляцией и высокими ценами на энергоносители, сложный. В долгосрочной перспективе нет большой разницы, кто оплачивает дорогую энергию - государство или человек. Функция государственного вмешательства в этой ситуации заключается прежде всего в том, чтобы внезапное подорожание энергоносителей в несколько раз не подкосило под корень домохозяйства. Однако предостережение уже отчетливо прозвучало, и можно полагать, что этим летом многие будут очень усердно заниматься повышением энергоэффективности своего жилья.

Вместе с тем ясно и то, что и следующей осенью-зимой многим домохозяйствам придется столкнуться с неподъемными расходами. С учетом приближающихся выборов 2023 года можно предсказать, что энергокомпенсации в каком-то виде вернутся.

В долгосрочном плане, разумеется, надо наращивать инвестиции в энергоэффективность. Хотя строительный рынок на сегодняшний день еще не в том состоянии, чтобы уровень цен благоприятствовал новым проектам, на фоне идущей волны отказов можно поверить, что эти времена не за горами. Поэтому именно повышение энергоэффективности зданий может сгладить для строительного сектора следующий спад.

Должны ли бензин и дизель быть дешевыми?

Отдельная тема, порождающая полемику, - моторные топлива. Цены на заправке вызывают горькую усмешку, но должно ли государство вмешаться и как? Самый простой способ - снижение топливных акцизов. Вместе с тем при нынешнем уровне цен его влияние было бы весьма мало. Если снижение акциза на 20 центов уменьшило бы цену бензина примерно на 10%, то в случае дизеля снижение было бы совсем мизерным, поскольку акциз уже сейчас близок к допустимому в Европе минимуму.

Вопрос о том, есть ли польза от дешевого топлива, тоже спорный. В общем доля первичных расходов, таких как на продукты питания и отопление, в потребительской корзине эстонцев год от года уменьшалась. Однако в случае с моторными топливами тенденция скорее противоположная, поскольку число автомобилей неуклонно растет.