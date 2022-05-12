Дважды горевшее в октябре и декабре прошлого года здание бывшего Дома культуры, а впоследствии и дома суда превратилось в уродливый замок с привидениями в центре города на Нарвском шоссе. За прошедшие после пожаров полгода не было видно даже попыток привести его в порядок. В конце прошлого года помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер говорил, что волость заинтересована в том, чтобы превратившееся в развалины здание не слишком долго портило облик города. "Мы общаемся с собственником (ТОО "Uemõh") и в ближайшее время постараемся оценить, что можно предпринять со стороны волостного управления", - сказал он тогда.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что намерены предпринять йыхвиские власти, чтобы превратившийся после пожаров в руины бывший Дом культуры не портил центр города?
Что намерены предпринять йыхвиские власти, чтобы превратившийся после пожаров в руины бывший Дом культуры не портил центр города?
Помощник старейшины Йыхвиской волости АРВО АЛЛЕР:
- Мы стараемся говорить с владельцем здания, что здание в таком виде не годится для города. Его надо либо привести в порядок, либо снести. Охрана памятников старины не успела взять это здание под свою защиту, поэтому и каких-либо ограничений нет.
Мы пока не делали владельцу предписаний и не назначали штрафов, но если ничего не изменится, то придется прибегнуть и к таким мерам воздействия.
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