ОДИН ВОПРОС ⟩ Что намерены предпринять йыхвиские власти, чтобы превратившийся после пожаров в руины бывший Дом культуры не портил центр города?

Дважды горевшее в октябре и декабре прошлого года здание бывшего Дома культуры, а впоследствии и дома суда превратилось в уродливый замок с привидениями в центре города на Нарвском шоссе. За прошедшие после пожаров полгода не было видно даже попыток привести его в порядок. В конце прошлого года помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер говорил, что волость заинтересована в том, чтобы превратившееся в развалины здание не слишком долго портило облик города. "Мы общаемся с собственником (ТОО "Uemõh") и в ближайшее время постараемся оценить, что можно предпринять со стороны волостного управления", - сказал он тогда.