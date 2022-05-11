Кукрузеские дома откроют свои дворы

- Хочется пробудить кукрузескую общину от зимней спячки, - объяснила организатор Дня открытых дворов Леана Круузе. - На самом деле было желание устроить гаражную распродажу вещей, скопившихся за десятки лет, но одной было бы как-то грустно и скучно. Отсюда идея развивалась дальше, - добавила она.

Круузе пригласила присоединиться ко Дню открытых дворов местных жителей, которые варят и пекут, работают по дереву и выращивают растения.

- Они сразу подхватили идею! Например, Клара из Казахстана готовит по-настоящему экзотические блюда. Елизавета выращивает рассаду томатов, огурцов, паприки и цветов - больше ста сортов. Элле готовит из лекарственных растений чайные смеси и сиропы. Андрей занимается работой по дереву, полюбоваться ею можно возле детсада "Tuvike".

В разных дворах можно будет отведать приготовленные местными кулинарами хинкали и чебуреки, караск домашней выпечки и песто.

Сама Круузе достанет с антресолей всевозможную посуду, сувениры, керамику, книги, пластинки (CD и виниловые), сумки, обувь, одежду, а также мебель и садовые инструменты. "Многое отдается бесплатно".