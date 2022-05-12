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Итоги заседания, оставившего руководителя Нарвского горсобрания в должности, поставили под сомнение

Эрик Калда
, журналист
Итоги заседания, оставившего руководителя Нарвского горсобрания в должности, поставили под сомнение
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Канцлер права нашла, что если в рабочем распорядке Нарвского горсобрания есть требование о проверке присутствия депутатов перед определенными голосованиями, то надо ее проводить, однако непроведение проверки не означает немедленного превращения итогов голосования в недействительные.
Канцлер права нашла, что если в рабочем распорядке Нарвского горсобрания есть требование о проверке присутствия депутатов перед определенными голосованиями, то надо ее проводить, однако непроведение проверки не означает немедленного превращения итогов голосования в недействительные. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Итоги заседания горсобрания, на котором безуспешно пытались выразить недоверие председателю Нарвского горсобрания Владимиру Жаворонкову, поставили под сомнение, поскольку на заседании не соблюдался рабочий распорядок горсобрания.

Попытка выражения недоверия Жаворонкову провалилась на заседании 21 апреля, а после этого канцлеру права Юлле Мадизе отправили жалобу, в которой сослались на рабочий распорядок Нарвского горсобрания. Распорядок же предписывает: в вопросах, когда при голосовании требуется большинство голосов состава горсобрания, как, например, при выражении недоверия, перед голосованием следует проконтролировать присутствие депутатов на месте.

В соответствии с жалобой, на заседании горсобрания 21 апреля перед голосованием о выражении недоверия председателю горсобрания присутствие депутатов на месте не проверялось.

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