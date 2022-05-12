Итоги заседания, оставившего руководителя Нарвского горсобрания в должности, поставили под сомнение

Попытка выражения недоверия Жаворонкову провалилась на заседании 21 апреля, а после этого канцлеру права Юлле Мадизе отправили жалобу, в которой сослались на рабочий распорядок Нарвского горсобрания. Распорядок же предписывает: в вопросах, когда при голосовании требуется большинство голосов состава горсобрания, как, например, при выражении недоверия, перед голосованием следует проконтролировать присутствие депутатов на месте.