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Детские площадки обещают привести в порядок к концу мая

Ирина Кивисельг
, журналист
Детские площадки обещают привести в порядок к концу мая
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Неизвестно, по какой причине на покрытии площадки в Южном микрорайоне образовались такие дыры, но приводить покрытие в порядок придется за бюджетные деньги - гарантийные сроки уже прошли.
Неизвестно, по какой причине на покрытии площадки в Южном микрорайоне образовались такие дыры, но приводить покрытие в порядок придется за бюджетные деньги - гарантийные сроки уже прошли. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Детские площадки в Кохтла-Ярве с наступлением теплых дней почистили, но части развлекательных конструкций в Северном микрорайоне недосчитались, а в Южном микрорайоне значительно попорчено тартановое покрытие.

Городской специалист по благоустройству Илона Хейнсалу еженедельно объезжает все площадки, включая народный и Лесной парки, и составляет список недостатков, которые следует исправить. Она подтвердила, что две сломанные конструкции в Северном микрорайоне убрали. Трудно сказать, постарались вандалы или сказалась большая нагрузка - в городе только две большие площадки, но в любом случае приходится восстанавливать.

Обслуживает эти площадки муниципальное предприятие "OSK Grupp", этой весной город уже заказал у него 22 работы по весенней уборке и подготовке площадок, а также ремонту оборудования.

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