Детские площадки обещают привести в порядок к концу мая

Городской специалист по благоустройству Илона Хейнсалу еженедельно объезжает все площадки, включая народный и Лесной парки, и составляет список недостатков, которые следует исправить. Она подтвердила, что две сломанные конструкции в Северном микрорайоне убрали. Трудно сказать, постарались вандалы или сказалась большая нагрузка - в городе только две большие площадки, но в любом случае приходится восстанавливать.