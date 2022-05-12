Детские площадки в Кохтла-Ярве с наступлением теплых дней почистили, но части развлекательных конструкций в Северном микрорайоне недосчитались, а в Южном микрорайоне значительно попорчено тартановое покрытие.
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Детские площадки обещают привести в порядок к концу мая
Детские площадки обещают привести в порядок к концу мая
Городской специалист по благоустройству Илона Хейнсалу еженедельно объезжает все площадки, включая народный и Лесной парки, и составляет список недостатков, которые следует исправить. Она подтвердила, что две сломанные конструкции в Северном микрорайоне убрали. Трудно сказать, постарались вандалы или сказалась большая нагрузка - в городе только две большие площадки, но в любом случае приходится восстанавливать.
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