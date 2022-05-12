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Баскетбольная академия Рейнара Халлика закончила деятельность в Ийзаку

Эрик Гамзеев
, журналист
Баскетбольная академия Рейнара Халлика закончила деятельность в Ийзаку
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Четыре года действовавшая в Ийзаку баскетбольная академия Рейнара Халлика укладывает мячи. Баскетбольная школа, в которой занимаются ребята из основной школы, пока что работу продолжит.
Четыре года действовавшая в Ийзаку баскетбольная академия Рейнара Халлика укладывает мячи. Баскетбольная школа, в которой занимаются ребята из основной школы, пока что работу продолжит. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Начавшая работу четыре года назад в Ийзакуской гимназии баскетбольная академия бывшего игрока эстонской сборной Рейнара Халлика прекратила свою деятельность в Ийзаку, поскольку Алутагузеская волость не согласилась финансировать ее в прежнем объеме.

Рейнар Халлик не достиг с руководителями гимназии соглашения относительно условий договора о поддержке деятельности академии, и с 1 апреля гимназия денег больше не платит.

Взвешивает перевод академии в другое место

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