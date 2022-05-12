Начавшая работу четыре года назад в Ийзакуской гимназии баскетбольная академия бывшего игрока эстонской сборной Рейнара Халлика прекратила свою деятельность в Ийзаку, поскольку Алутагузеская волость не согласилась финансировать ее в прежнем объеме.
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Баскетбольная академия Рейнара Халлика закончила деятельность в Ийзаку
Баскетбольная академия Рейнара Халлика закончила деятельность в Ийзаку
Рейнар Халлик не достиг с руководителями гимназии соглашения относительно условий договора о поддержке деятельности академии, и с 1 апреля гимназия денег больше не платит.