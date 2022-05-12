Баскетбольная академия Рейнара Халлика закончила деятельность в Ийзаку

Четыре года действовавшая в Ийзаку баскетбольная академия Рейнара Халлика укладывает мячи. Баскетбольная школа, в которой занимаются ребята из основной школы, пока что работу продолжит.

Начавшая работу четыре года назад в Ийзакуской гимназии баскетбольная академия бывшего игрока эстонской сборной Рейнара Халлика прекратила свою деятельность в Ийзаку, поскольку Алутагузеская волость не согласилась финансировать ее в прежнем объеме.