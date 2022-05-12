ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Игра с печальным финальным свистком

Ни Алутагузеской волости, ни Ийзакуской гимназии не пойдет на пользу, что баскетбольной академии, ставшей одним из символов новой эпохи этого края, больше не будет и замены ей не просматривается. Возможно, волость получит небольшую денежную выгоду. Но если ребята, приехавшие в Ийзаку ради баскетбола, уедут и число учащихся в школе сократится, это скорее станет дополнительным аргументом в пользу закрытия гимназического звена. Можно понять и то, что в ситуации растущих расходов волостным властям становится все труднее выбирать, что делать, а от чего отказаться.

Для Рейнара Халлика, который посвятил выстраиванию своей баскетбольной школы и академии в Ида-Вирумаа больше пяти лет, это тоже горькая пилюля. Даже в том случае, если ему удастся перевести академию в другое место. Несколько лет назад Халлик признавался, что сознательно назвал баскетбольную школу своим именем. Так ответственность еще больше, что заставляет больше стараться.

Как бывший профессиональный игрок он по характеру максималист и готов ради достижения целей пройти и сквозь стену. Вместе с тем иногда, наверное, нужно больше гибкости.