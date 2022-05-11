Инициатива центристов повысить семейные пособия создала напряженность в коалиции

В среду Центристская партия сообщила, что инициировала сбор подписей к законопроекту о значительном повышении детских и семейных пособий с целью найти более широкую политическую поддержку.

"За первые четыре месяца этого года инфляция превысила 10%, в апреле показатель инфляции приблизился к 19% и, согласно прогнозам аналитиков, ожидать радостных новостей не стоит. Если учесть экономический кризис и реструктуризацию экономики, то вопрос доходов людей становится еще более актуальным. Поэтому Центристская партия решила подать законопроект, направленный на решение проблем семей", - отмечается в заявлении партии.

Центристы считают необходимым выплачивать ежемесячное пособие в размере 100 евро на каждого ребенка; семьям, в которых растет три и более ребенка, дополнительно выплачивать 700 евро в месяц (в добавок к выплачиваемым на каждого ребенка 100 евро); семьям, в которых растет семь и более детей, дополнительно выплачивать 900 евро в месяц (в добавок к выплачиваемым на каждого ребенка 100 евро).

Согласно законопроекту, пособие многодетным семьям должно индексироваться. Это означает, что при подорожании жизни, будет повышаться пособие многодетным семьям. При снижении цен сумма пособия уменьшаться не будет.

Также центристы считают, что необходимо упорядочить систему поддержки многодетных семей, ведь расходы на ребенка с того момента, когда он становится совершеннолетним, не прекращаются.

Издание Eesti Ekspress в среду предположило, что последние шаги Центристской партии, которая теряет доверие избирателей, связаны с желанием развалить нынешнее правительство и воссоздать прежнюю коалицию с участием "Отечества" (Isamaa) и Консервативной народной партии (EKRE).

Лидер центристской фракции Яанус Карилайд, сказал ERR, что статья Eesti Ekspress отражает страхи и политические предпочтения издания и что Центристская партия не имеет желания развалить правительство.