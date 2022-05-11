Триггером для выдвижения профсоюзами требований о повышении минимальной заработной платы до 700 евро к 1 июля 2022 года стала ситуация в экономике и резкий рост цен как продукты питания, так и на энергоресурсы. У работодателей на этот счет свое мнение.
Профсоюзы требуют повышения минималки
Представитель профсоюзного движения Олег Чубаров сказал в программе "Подробности" на Радио 4, что изначально представителям профсоюза было понятно, что работодателям данная инициатива не понравится, но, по их мнению, аргументы и показатели в настоящий момент на стороне работников.
"За такую заработную плату даже беженцы из Украины не хотят работать, так как понимают, что она не соответствует уровню жизни в Эстонии", - объяснил Чубаров. Представитель профсоюзного движения считает, что ни политики, ни работодатели не заинтересованы в том, чтобы стабилизировать эту ситуацию.
Глава Центрального союза работодателей Арто Аас отмечает, что предприниматели, государство и местные самоуправления уже учитывали повышение минимальной зарплаты в этом году при планировании бюджета. И этому шагу сопутствовало много расходов, так что увеличить зарплату во второй раз, в середине года очень сложно.