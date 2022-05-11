Профсоюзы требуют повышения минималки

Представитель профсоюзного движения Олег Чубаров сказал в программе "Подробности" на Радио 4, что изначально представителям профсоюза было понятно, что работодателям данная инициатива не понравится, но, по их мнению, аргументы и показатели в настоящий момент на стороне работников.

"За такую заработную плату даже беженцы из Украины не хотят работать, так как понимают, что она не соответствует уровню жизни в Эстонии", - объяснил Чубаров. Представитель профсоюзного движения считает, что ни политики, ни работодатели не заинтересованы в том, чтобы стабилизировать эту ситуацию.