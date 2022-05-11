Министр не разрешил расторгнуть договор с церковью св. Иоанна в Петербурге

Терик сообщил ERR, что по-прежнему идет поиск решений, которые позволят продолжить деятельность в здании церкви.

"Министерство культуры как представитель государства и учредителя не может дать Eesti Kontsert такое согласие, потому что этот объект настолько важен и значим для Эстонии. Так что если Eesti Kontsert захотел бы расторгнуть этот договор, то, разумеется, создалась бы угроза для деятельности нашего прихода и эстонской общины в этой церкви", - сказал Терик.

Он не уточнил, как министерство предлагает покрывать административные расходы на церковь, составляющие около 12 000 евро в месяц.

"Конечно, в условиях санкций финансировать эти действия сложно. Для нас важно, чтобы все процедуры, при помощи которых мы будет сохранять церковь св. Иоанна в Санкт-Петербурге, были корректными", - сказал Терик.

По его словам, минкульт будет в данном вопросе взаимодействовать с другими министерствами и партнерами, чтобы найти возможность покрыть свои обязательства без нарушения санкций и после нормализации ситуации продолжить работу в церкви.