Президент Алар Карис находися в Хельсинки, где принял участие в торжественном семинаре по случаю 40-й годовщины образования Общества Тугласа, встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё и посетил финский инновационный фонд SITRA.
Президент Карис встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё
Президент Карис встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё
На встрече с президентом Финляндии глава Эстонского государства обсудил положение с безопасностью в Европе, возможное вступление Финляндии в НАТО и вопросы энергобезопасности. Речь шла о совместном проекте обеспечения надежности газоснабжения и о сотрудничестве при сооружении плавучего терминала сжиженного газа (LNG). Также обсуждался вопрос об усилении финско-эстонского сотрудничества.
На торжественном семинаре по случаю 40-летия Общества Тугласа участников приветствовали президенты Эстонии и Финляндии.
Чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области экономики, образования и науки, президент Карис посетил финский инновационный фонд SITRA. Глава Эстонского государства встретился также с представителями академических организаций Финляндии.
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