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Президент Карис встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё

Северное побережье
Президент Карис встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё
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Алар Карис и Саули Нийнистё.
Алар Карис и Саули Нийнистё. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис находися  в Хельсинки, где принял участие в торжественном семинаре по случаю 40-й годовщины образования Общества Тугласа, встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё и посетил финский инновационный фонд SITRA.

На встрече с президентом Финляндии глава Эстонского государства обсудил положение с безопасностью в Европе, возможное вступление Финляндии в НАТО и вопросы энергобезопасности. Речь шла о совместном проекте обеспечения надежности газоснабжения и о сотрудничестве при сооружении плавучего терминала сжиженного газа (LNG). Также обсуждался вопрос об усилении финско-эстонского сотрудничества.

На торжественном семинаре по случаю 40-летия Общества Тугласа участников приветствовали президенты Эстонии и Финляндии. 

Чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области экономики, образования и науки, президент Карис посетил финский инновационный фонд SITRA. Глава Эстонского государства встретился также с представителями академических организаций Финляндии.

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