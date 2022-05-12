Президент Карис встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё

На встрече с президентом Финляндии глава Эстонского государства обсудил положение с безопасностью в Европе, возможное вступление Финляндии в НАТО и вопросы энергобезопасности. Речь шла о совместном проекте обеспечения надежности газоснабжения и о сотрудничестве при сооружении плавучего терминала сжиженного газа (LNG). Также обсуждался вопрос об усилении финско-эстонского сотрудничества.