Мобильный кабинет мужского здоровья путешествует по Эстонии

Мобильный кабинет мужского здоровья - это проект под руководством Вильяндиской больницы совместно с Эстонским раковым союзом, который направлен на выявление раковых заболеваний на ранней стадии, пояснила в интервью программе "Великолепная четверка" на Радио 4 доктор Александра Раутио.

Автобус является, в первую очередь, профилактическим. Посещение рекомендовано автобуса мужчинам старше 50 лет, даже если нет никаких жалоб. Многие онкологические заболевания долгое время протекают абсолютно бессимптомно. Также ждут мужчин всех возрастов с любыми симптомами проблем мочевыделительной системы.

Пришедшему на прием проводят анализ крови и мочи. Также в мобильном кабинете есть аппарат ультразвуковой диагностики, чтобы сразу оценить размер простаты и ее структуру. Дальше связь с пациентом идет по телефону. Если по результатам анализов если есть подозрения, то пациента отправляют на дополнительные исследования. Если все хорошо, то дают рекомендации, когда прийти на контроль в следующий раз.