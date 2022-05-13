Временная работа в период регистрации в качестве безработного

С 1 сентября 2020 года зарегистрированный в качестве безработного может параллельно с поиском постоянной работы наняться на временную работу, не лишаясь статуса безработного. Это позволит поддерживать профессиональные навыки в период поисков работы.

Раньше в случае временной работы нужно было сняться с учета в качестве безработного даже в случае разовой платной лекции или публикации статьи с выплатой гонорара, срочной подмены отсутствующего на работе бывшего коллеги и т.п.

Как и в случае поступления на постоянную работу, клиент должен немедленно известить кассу по безработице о появлении возможности наняться на временную работу. Для этого не нужно ждать встречи с консультантом, достаточно отправить электронное письмо или позвонить.

Следует сообщить в кассу по безработице предположительный срок найма и размер вознаграждения. Если время начала, срок и прогнозируемая оплата разовой работы соответствуют условиям для временной работы, безработный может наняться на нее без снятия с учета. Если срок и/или оплата работы окажутся больше предполагавшихся, нужно на этот срок приостановить учет по безработице, а по завершении работы зарегистрироваться снова.

Условия временной работы Срок действия договора может составлять до восьми дней.

Количество рабочих дней, разрешенных в течение месяца, составляет восемь (например, у вас может быть в течение месяца один восьмидневный договор или восемь однодневных договоров - закон этого не ограничивает. Рабочие дни могут означать работу по восемь часов в день в одних случаях и по три часа в других).

Возможная форма трудовых отношений: трудовой договор, обязательственно-правовой договор, договор о государственной службе. Период работы совпадает с периодом регистрации в качестве безработного.

Брутто-вознаграждение представляет собой единовременную или общую сумму, не превышающую 261,60 евро, или до 40 процентов от действующей минимальной заработной платы.

Зарегистрированным в качестве безработного разрешается выполнять временную работу в общей сложности не более 12 календарных месяцев в течение 24 месяцев. От каждой временной работы отсчитывается 24 месяца назад, но не далее 1 сентября 2020 года; суммируются все месяцы временной работы параллельно с регистрацией в качестве безработного.

Касса по безработице проверяет соответствие срока и оплаты условиям для временной работы на основании данных регистра занятости и поступления налогов в Налогово-таможенный департамент, и если задним числом выяснится, что сроки или оплата работы превышают условия временного найма, она снимает клиента с учета задним числом.

Чтобы этого не произошло и у клиента не возникло проблем с получением других услуг и пособий, очень важно своевременно сообщать в кассу по безработице о временной работе и проверять, можно ли будет в этом случае остаться на учете в качестве безработного.