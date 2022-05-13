Прийт Пуллеритс: Если бы война в Украине была семейным насилием

Попробуем сделать эти сложные для восприятия вещи более личными и понятными.

Представьте себе многоквартирный дом, где в самой большой квартире живет мужчина, которого побаиваются другие жильцы дома, потому что он шумный, непредсказуемый и наглый, а в квартире по соседству живет его бывшая жена. Все старались поладить с мужчиной, вежливо здоровались и даже уголками рта ему улыбались - лишь бы не раздражать его.

Но минувшей зимой ситуация в квартире бывшей жены этого страшного мужчины обострилась.

Жильцы дома и раньше замечали, что мужчина часто оскорбляет бывшую жену и угрожает ей. Но кому охота совать свой нос в чужие ссоры? В конце концов, дом в основном населен культурными, образованными и миролюбивыми людьми, не имеющими ни опыта, ни желания усмирять обладателей буйного характера. Но однажды отводить глаза и затыкать уши стало невозможно.

Это была безумная ссора, которую слышал весь дом. Мужчина орал, женщина голосила, дети ревели, все крушилось. Соседи впали в оторопь и даже в шок. Но надеялись, что это временно, что через несколько дней закончится. Но не закончилось.

"Это была безумная ссора, которую слышал весь дом. Мужчина орал, женщина голосила, дети ревели, все крушилось". Прийт Пуллеритс, журналист

Насилие продолжается уже третий месяц. За это время жильцы дома слышали и видели всё. Слышали самые грязные ругательства и отчаянные крики о помощи. Видели... лучше даже не описывать, что они видели. Однако детей из разделившейся семьи они больше не замечали. Говорили, что бесстыжий мужчина отправил их куда-то без ведома женщины.

Конечно, игнорировать все это молча было нельзя. Поначалу, встретив измученную женщину, жильцы дома выражали ей свою поддержку и желали выдержать все это. Затем они собрали квартирное товарищество, чтобы обсудить, что делать. Сочли целесообразным дать женщине перевязочные материалы и болеутоляющие средства. Но никогда не стоял вопрос о совместном противостоянии жестокости. Жильцы дома боялись: а вдруг им самим достанется по носу или по зубам?