Дорожное строительство останавливается: Транспортный департамент затормозил полсотни объектов

«Безусловно важно, что мы не отменяем эти запланированные объекты, а только откладываем их», — объяснил генеральный директор департамента Кайдо Падар. — Мы также продолжим проектные работы в запланированном объеме, чтобы в случае улучшения экономической ситуации иметь готовые проекты и быстро приступить к строительству».

В результате переговоров со строителями инфраструктуры Транспортный департамент покроет до 4,6% увеличения стоимости в случае доказанного повышения цен на строительство дорог. Этот показатель был получен с учетом недавнего индекса цен на строительство.

«Помимо согласованной индексации цен на строительство, мы полностью компенсируем рост цен на битум. Подсчитано, что общая сумма компенсации в строительстве составляет 15-20 миллионов евро, а если добавить сюда 4 миллиона евро, которые мы компенсируем в договорах на содержание государственных дорог, то это почти 15-процентная компенсация затрат с учетом нашего государственного бюджета», - сказал Падар.

По его словам, нехватка стройматериалов может создать для строителей еще больше проблем, чем рост цен. «Это определенно трудное время для строителей инфраструктуры. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы помочь им, и мы настолько гибки в договоренностях, насколько это позволяет законодательство и наш бюджет. Мы также поинтересовались у соседних с нами стран, Латвии, Литвы и Финляндии, в какой степени они планируют компенсировать рост стоимости строительства, и там проценты в целом такие же или даже ниже», — сказал Падар.