Дополнительный бюджет на 2022 год необходим по одной причине. Восстановившая независимость Эстония оказалась сейчас лицом к лицу с самым серьезным кризисом безопасности. 70 дней назад Россия начала новое, полномасштабное военное вторжение в Украину. Мы знаем, что сейчас нет прямой военной угрозы для Эстонии, но знаем также, что Европа столкнулась с безрассудным противником.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почти 750 миллионов дополнительного бюджета пойдут на укрепление безопасности Эстонии
Мы должны сделать все необходимое для укрепления своей и международной безопасности. В это сложное время мы должны сфокусироваться и не поддаться искушению растянуть сверх меры дополнительный бюджет, направленный на укрепление прямой безопасности. Чем увереннее и точнее мы будем сейчас фокусироваться на безопасности, тем быстрее выйдем из нынешних условий.
Бюджет для сглаживания воздействий войны, ведущейся против Украины
Должна сказать, что понимаю тех, кто видит в поступающем сейчас на ваше рассмотрение дополнительном бюджете одну из возможностей попытаться решить все ожидающие решения проблемы и тревоги. Но как бы ни хотелось, дополнительный бюджет военного времени, к сожалению, не является верным местом и временем для этого. Мы обязательно вернемся к поиску решения других проблем осенью при составлении государственной бюджетной стратегии, если к тому времени, надеемся, военный туман немного развеется и виды на будущее прояснятся.
Мы со стороны правительства представили парламенту проект дополнительного бюджета, в котором просим одобрить решения о финансировании трех важных программ. Все эти три программы связаны с неизбежной и критической по времени необходимостью сгладить доходящие до Эстонии воздействия ведущейся против Украины войны.
Эти три программы таковы: во-первых, программа увеличения широкомасштабной безопасности и способности оказать сопротивление; во-вторых, шаги по укреплению энергобезопасности; в-третьих, решения, связанные с прибывшими в Эстонию военными беженцами, спасающимися от устроенной Путиным бойни.
Я уже слышала также такие вопросы и заявления, мол, что же все-таки этот дополнительный бюджет даст нашим людям? Он даст самое важное - более крепкую безопасность. Разворачивающиеся в Европе процессы очень болезненно демонстрируют, что если бы ее не было, то у нас, по сути, не было бы ничего.
В понедельник при передаче дополнительного бюджета мы слышали и такие суждения, дескать, теперь-то Эстония возьмет приличный заем. Относительно взятия кредита надо для начала поставить вещи с головы на ноги. Нашей целью никогда не было и не является сейчас взятие займа само по себе. Целью является укрепление национальной безопасности, и мы используем для этого все возможности. Если потребуется, то возьмем и кредит.
Конечно, было бы лучше, если бы мы не оказались в такой ситуации и могли использовать сейчас накопленные в хорошие времена резервы, если бы нам не пришлось бороться одновременно с воздействиями войны и с бюджетным - еще с прежних времен - дефицитом, но у нас сейчас такой возможности нет. Нам достался в наследство не профицит бюджета, а бюджет, которому позволили уйти в минус еще в годы экономического роста доковидных лет.
В 2021 году мы, несмотря на ковидный кризис, более чем наполовину уменьшили дефицит доставшегося нам в наследство управленческого сектора. В этом году путинская война сделает свое дело, и упорядочение финансовых дел государства может замедлиться. Но эта цель и направление сохраняются и сейчас.
Без начатой Путиным войны против Украины Эстонии срочно потребовалось бы инвестировать нынче в собственную безопасность примерно на 1,6 миллиарда евро меньше. Это означало бы также на 1,6 миллиарда меньшее воздействие на бюджет. Но война есть. И в отличие от дефицита комфорта хороших времен сейчас существует критическая необходимость обеспечить финансирование нашей безопасности.
Дополнительный бюджет делится на три довольно равные части. На увеличение широкомасштабной безопасности Эстонии и способность оказывать сопротивление - 255,6 миллиона евро, на укрепление энергобезопасности - 257,3 миллиона евро, на все связанное с бежавшими от войны людьми - 242,7 миллиона евро.
Укрепление широкомасштабной гособороны
При непосредственном обеспечении нашей безопасности ведущую роль играет коллективная оборона, что означает: ни одно государство не обязано само и в одиночку обладать всей обороноспособностью, поскольку защита обеспечивается коллективно, вместе с союзниками. Оборона Эстонии - это часть планов НАТО, и во имя укрепления коллективной обороны НАТО сейчас ежедневно прилагаются серьезные усилия.
Коллективную оборону поддержит данное правительством еще в начале года, то есть до начала агрессии в Украине, принципиальное одобрение плана вложить в течение следующих лет в укрепление широкомасштабной гособороны Эстонии дополнительно более 800 миллионов евро. Это план исторического масштаба. Пакет укрепления военной обороны, на который я указала, составлен по военной рекомендации командующего Силами обороны. Приобретаемое на его основе вооружение должно привести к как можно более быстрому росту военной мощи Эстонии.
Каким образом? Приведу несколько примеров. Эстония купит для усиления ближней противовоздушной обороны пусковые установки и ракеты, в том числе "Stinger". Для усиления противотанковой обороны приобретем ракетные комплексы "Javelin" и "EuroSpike". Значительно пополним также арсенал боеприпасов. Вместе со странами Балтии приобретем систему для запуска тактических ракет. Дополнить надо также связанную с размещением союзников инфраструктуру, чтобы можно было принять в Эстонии дивизию союзнических подразделений. Дополнительную поддержку получит в предстоящие годы также "Кайтселийт", вклад которого в ополчение вырастет до 20000 человек. В дополнительный бюджет будет включена лишь первая часть всего этого.
Кроме того, Министерство внутренних дел инвестирует в широкомасштабную гособорону миллионы евро. Принимая такие решения, мы уже опирались на выводы, сделанные на основании происходящего в Украине. Если раньше гражданская оборона не находила очень большой политической поддержки, то теперь мы инвестируем, к примеру, четыре миллиона евро в систему оповещения об угрозе и установку воздушных сирен. В 16 крупнейших городах создадут систему оповещения об угрозе.
Более трех миллионов евро вложим в улучшение эвакуационных запасов, то есть в пополнение запасов - от одеял до генераторов, палаточных лагерей и койко-мест. Чуть больше 11 миллионов направим в усиление контроля на восточной границе. Это означает как уплотнение патрулирования, так и, к примеру, дополнительное сотрудничество с "Кайтселийтом".
Значительная часть широкомасштабной безопасности связана с благосостоянием людей. Сложный год наиболее непосредственно коснется семей, где доходы низкие. Чтобы подстраховать их, мы увеличим предел прожиточного пособия на 33%, на 50 евро в месяц. Ежемесячное прожиточное пособие повысится до 200 евро на взрослого и до 240 евро на ребенка. Из дополнительного бюджета на это уйдет в общем 28 миллионов евро.
Инвестиции в энергетическую безопасность
Теперь об энергетической безопасности. Все мы в последние годы снова увидели, как Россия без колебаний использует находящиеся под ее контролем энергоносители в качестве политического оружия. Чтобы лишить ее такого оружия, надо полностью отказаться от российских энергоисточников.
Находящийся перед вами дополнительный бюджет даст средства для полного отказа Эстонии от российского газа. На сумму до 170 миллионов евро будет создан газовый запас Эстонии, относительно которого правительство поставило условие, что его нельзя сформировать за счет российского газа. До 30 миллионов евро пойдет на создание LNG-мощностей.
Не менее важны также инвестиции в энергоэкономию, в том числе в малые решения. Мы инвестируем в малые решения по энергоэкономии и возобновляемой энергии дополнительно до 19 миллионов евро.
Нынешний кризис и период высоких энергоцен, бесспорно, вновь напомнили всем, почему самая дешевая энергия - это сэкономленная и оставшаяся неиспользованной. Долгосрочное решение связано не с субсидированием цен, а именно с инвестициями, и дополнительный бюджет делает ставку на них. Мы дополнительно направим также восемь миллионов евро на подключение к сети мелких производителей, прежде всего домохозяйств. Это тоже являлось одним из узких мест, так что и эту проблему мы попробуем и хотим решить с помощью дополнительного бюджета.
Связанные с приемом военных беженцев расходы
В-третьих - все связанное с военными беженцами. Сюда относятся неизбежные расходы на их прием, например, расходы на первичное размещение или питание, необходимая медпомощь, а также поддержка местных самоуправлений при оказании ими первоначальной помощи военным беженцам.
Другая очень важная часть имеет отношение к укреплению эстонской системы образования. Мы пообещали Украине, что обеспечим украинским детям во время пребывания в Эстонии возможность продолжить учебу на всех ступенях образования. Для этого мы укрепим эстонскую систему образования - в том числе обучение эстонскому языку как в начальном, так и в общем образовании - суммой в 77 миллионов евро.
На момент проходящего сегодня рассмотрения дополнительного бюджета в Эстонию прибыло более 35000 военных беженцев. В размещении со стороны государства нуждаются из них в настоящий момент около 4400 человек. Очень большая часть военных беженцев самостоятельно или при поддержке местной украинской общины нашли себе пристанище, без специальной помощи от государства.
Доброта и отзывчивость людей Эстонии, наших работодателей и гражданского общества стали большой поддержкой для бежавших от ужасов войны украинцев, что, безусловно, облегчило им обустройство в Эстонии. Так что дополнительным бюджетом нам остается наметить покрытие со стороны государства всего, что связано с первоочередными потребностями военных беженцев и международной обороной.
Время сейчас чрезвычайное, и оно требует от нас чрезвычайных решений, каковым по сути своей является дополнительный бюджет. Мы должны принять для укрепления своей безопасности эти необходимые решения, чтобы нам не пришлось в дальнейшем жалеть о несделанном.
Доклад министра финансов на первом чтении дополнительного бюджета в парламенте.