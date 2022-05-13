ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почти 750 миллионов дополнительного бюджета пойдут на укрепление безопасности Эстонии

Мы должны сделать все необходимое для укрепления своей и международной безопасности. В это сложное время мы должны сфокусироваться и не поддаться искушению растянуть сверх меры дополнительный бюджет, направленный на укрепление прямой безопасности. Чем увереннее и точнее мы будем сейчас фокусироваться на безопасности, тем быстрее выйдем из нынешних условий.

Бюджет для сглаживания воздействий войны, ведущейся против Украины

Должна сказать, что понимаю тех, кто видит в поступающем сейчас на ваше рассмотрение дополнительном бюджете одну из возможностей попытаться решить все ожидающие решения проблемы и тревоги. Но как бы ни хотелось, дополнительный бюджет военного времени, к сожалению, не является верным местом и временем для этого. Мы обязательно вернемся к поиску решения других проблем осенью при составлении государственной бюджетной стратегии, если к тому времени, надеемся, военный туман немного развеется и виды на будущее прояснятся.

Мы со стороны правительства представили парламенту проект дополнительного бюджета, в котором просим одобрить решения о финансировании трех важных программ. Все эти три программы связаны с неизбежной и критической по времени необходимостью сгладить доходящие до Эстонии воздействия ведущейся против Украины войны.

Эти три программы таковы: во-первых, программа увеличения широкомасштабной безопасности и способности оказать сопротивление; во-вторых, шаги по укреплению энергобезопасности; в-третьих, решения, связанные с прибывшими в Эстонию военными беженцами, спасающимися от устроенной Путиным бойни.

Я уже слышала также такие вопросы и заявления, мол, что же все-таки этот дополнительный бюджет даст нашим людям? Он даст самое важное - более крепкую безопасность. Разворачивающиеся в Европе процессы очень болезненно демонстрируют, что если бы ее не было, то у нас, по сути, не было бы ничего.

В понедельник при передаче дополнительного бюджета мы слышали и такие суждения, дескать, теперь-то Эстония возьмет приличный заем. Относительно взятия кредита надо для начала поставить вещи с головы на ноги. Нашей целью никогда не было и не является сейчас взятие займа само по себе. Целью является укрепление национальной безопасности, и мы используем для этого все возможности. Если потребуется, то возьмем и кредит.

Конечно, было бы лучше, если бы мы не оказались в такой ситуации и могли использовать сейчас накопленные в хорошие времена резервы, если бы нам не пришлось бороться одновременно с воздействиями войны и с бюджетным - еще с прежних времен - дефицитом, но у нас сейчас такой возможности нет. Нам достался в наследство не профицит бюджета, а бюджет, которому позволили уйти в минус еще в годы экономического роста доковидных лет.