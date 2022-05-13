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Эстония прошла в финал "Евровидения", определены все финалисты

Erik Kalda
, ajakirjanik
Эстония прошла в финал "Евровидения", определены все финалисты
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Представитель Эстонии Стефан Айрапетян вышел в финал конкурса "Евровидение" с песней "Hope".
Представитель Эстонии Стефан Айрапетян вышел в финал конкурса "Евровидение" с песней "Hope". Фото: Таави Сепп/"Постимеэс"

Вечером в четверг в итальянском Турине состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение", в котором выступили 18 участников, в том числе и представитель Эстонии Стефан Айрапетян.

По итогам голосования международного жюри и зрителей в финал вышли: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия, сообщает ERR.

Из первого полуфинала в финале выступят: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

В финал автоматически попадают представители стран-организаторов конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Финал "Евровидения" состоится 14 мая в 22:00.

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