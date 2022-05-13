Вечером в четверг в итальянском Турине состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение", в котором выступили 18 участников, в том числе и представитель Эстонии Стефан Айрапетян.
Эстония прошла в финал "Евровидения", определены все финалисты
Эстония прошла в финал "Евровидения", определены все финалисты
По итогам голосования международного жюри и зрителей в финал вышли: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия, сообщает ERR.
Из первого полуфинала в финале выступят: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.
В финал автоматически попадают представители стран-организаторов конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
Финал "Евровидения" состоится 14 мая в 22:00.
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