В Ида-Вирумаа самий низкий доход имеют нарвитяне

Наибольшим средний брутто-доход наемного работника в месяц был в Харьюском уезде (1652 евро) и в Тартуском уезде (1498 евро), а самым маленьким - в Ида-Вируском уезде (1146 евро). Разница между уездами с наибольшим и наименьшим брутто-доходами составила 506 евро.

По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, самые высокие доходы по-прежнему в волостях Харьюского уезда: Самый высокий среднемесячный доход был в волости Раэ - единственной волости, где он превысил 2000 евро. Из городов больше всего зарабатывали в столице Таллинне - в среднем 1631 евро в месяц. Самый низкий ежемесячный доход был у наемных работников в Нарве (1074 евро), которая также была единственной единицей местного самоуправления, где он составлял менее 1100 евро.