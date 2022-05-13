По данным Департамента статистики, в 2021 году средний брутто-доход наемного работника составлял 1475 евро в месяц, что на 92 евро больше, чем годом ранее. За год средний месячный брутто-доход увеличился на 6,7%.
В Ида-Вирумаа самий низкий доход имеют нарвитяне
Наибольшим средний брутто-доход наемного работника в месяц был в Харьюском уезде (1652 евро) и в Тартуском уезде (1498 евро), а самым маленьким - в Ида-Вируском уезде (1146 евро). Разница между уездами с наибольшим и наименьшим брутто-доходами составила 506 евро.
По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, самые высокие доходы по-прежнему в волостях Харьюского уезда: Самый высокий среднемесячный доход был в волости Раэ - единственной волости, где он превысил 2000 евро. Из городов больше всего зарабатывали в столице Таллинне - в среднем 1631 евро в месяц. Самый низкий ежемесячный доход был у наемных работников в Нарве (1074 евро), которая также была единственной единицей местного самоуправления, где он составлял менее 1100 евро.
Средний месячный брутто-доход мужчин в 2021 году составлял 1635 евро, а женщин - 1327 евро. По возрастным группам больше всего зарабатывали лица в возрасте от 25 до 49 лет с брутто-доходом в размере 1657 евро в месяц. Средний доход лиц моложе 25 лет был самым низким и составлял 989 евро в месяц.