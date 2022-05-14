БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Хронические заболевания и работа

Больше всего людей беспокоят боль в спине или же гипертония (в случае обоих синдромов их отмечают каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина). В списке долговременных проблем со здоровьем за вышеназванными следуют аллергия и боли в шее (более 10% населения), а также тревога или депрессия - их ощущают 11% женщин и 7% мужчин.

Опубликованное в 2021 году исследование ученых Тартуского университета (на основании данных Больничной кассы Эстонии) показывает, что распространенность как хронических заболеваний, так и мультиморбидности в Эстонии относительно велика. В этом исследовании тоже отмечается, что чаще всего в наших краях встречается гипертония. Мультиморбидность в исследовании определялась как наличие двух или более хронических заболеваний. Мультиморбидность сопровождается ухудшением качества жизни, психологическим стрессом, более продолжительными периодами больничного лечения, большим количеством послеоперационных осложнений, большими счетами за лечение и более высокой смертностью.

Большинство людей с хроническими заболеваниями входят в старшие возрастные категории. Эстоноземельцы живут здоровыми в среднем 57,5 лет, прежде чем проблемы со здоровьем начинают ограничивать повседневную жизнь. Если в категории 25-34-летних ограничения ощущают лишь три процента людей, то в категории от 75 лет и старше трудности с выполнением повседневных действий из-за состояния здоровья ощущают 44%.

Что может сделать работодатель?

Проектирование подходящей рабочей среды

При проектировании рабочей среды и рабочих мест соблюдайте принципы эргономики, которые учитывают различные потребности людей, и адаптируйте как планировку рабочих помещений, так и размещение орудий труда. Умная и хорошо продуманная планировка помещений и рабочих мест уменьшает количество лишних движений и, как следствие, проблемы с опорно-двигательной системой. Если у вас есть работники с пониженной трудоспособностью, можно задуматься, например, о том, чтобы убрать дверные пороги, обустроить дополнительные пандусы и пр.

Делайте возможной и поддерживайте физическую активность на рабочем месте. Запланируйте в помещениях или на территории возможности выполнения упражнений, использования спортивных снарядов, проведения тренировок - например, в обеденный перерыв, до или после работы.

Предлагайте для бесплатного пользования необходимые для работы технические средства реабилитации, например, работнику с нарушением функций опорно-двигательной системы, зрения или слуха.

Благоприятная психосоциальная среда и организация труда

Предусматривайте возможность гибкого рабочего времени (скользящий график; использование периодов с разной интенсивностью труда; удаленная работа).

Постоянно оповещайте работников о возможностях проектирования организации труда.

Содействуйте самостоятельности работников с хроническим заболеванием, предлагая необходимые для развития навыков самопомощи курсы повышения квалификации, информационные материалы и пр.

Предлагайте заболевшему работнику возможности консультирования и опорных услуг.

Предлагайте травмированному или заболевшему работнику возможность консультации еще до возвращения из отпуска по болезни и возможность дополнительной поддержки при возобновлении работы.

Обсудите домашнюю ситуацию работника и факторы, которые могут повлиять на работу, в контексте возможности частично удаленной работы и пр.

Сделайте возможным по возможности быстрое возвращение на работу после отпуска по болезни.

В мероприятиях при возвращении на работу учитывайте характер рабочего места: приспособьте условия труда в оправданной мере.

При необходимости приспособьте и другие рабочие места, чтобы предотвратить дальнейшие возможные повреждения.

Призыв пользоваться лестницей вместо лифта. Многие проблемы со здоровьем обусловлены недостаточной двигательной активностью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Что каждый может сделать сам для себя?

Для сохранения здоровья и более долгой жизни без хронических заболеваний человек может очень многое сделать сам. Большая часть хронических заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, развиваются в течение длительного периода времени вследствие недостаточной физической активности и неправильного питания.

Ежедневная, разнообразная физическая активность и сбалансированное питание помогают снизить массу тела. Как минимум 30 минут ежедневной физической активности с умеренной нагрузкой по силам большинству людей, и начать двигаться никогда не поздно. Движение снимает напряжение в мышцах, предупреждает болезни суставов и помогает держать вес под контролем.

и помогают снизить массу тела. Как минимум 30 минут ежедневной физической активности с умеренной нагрузкой по силам большинству людей, и начать двигаться никогда не поздно. Движение снимает напряжение в мышцах, предупреждает болезни суставов и помогает держать вес под контролем. Также важно потреблять достаточное количество жидкости. Два-три стакана питьевой воды в день эффективно способствуют улучшению самочувствия, здоровью суставов, поддерживают способность действовать и работать.