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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Хронические заболевания и работа

Кюлли Луук
, старший специалист Института развития здоровья
Хронические заболевания и работа
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В подземной шахте сложные условия труда, но и там возможно значительно уменьшить негативное влияние на здоровье человека через проектирование рабочей среды.
В подземной шахте сложные условия труда, но и там возможно значительно уменьшить негативное влияние на здоровье человека через проектирование рабочей среды. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Согласно обнародованным в 2021 году данным общеевропейского исследования состояния здоровья, 65% взрослого населения Эстонии признает у себя наличие хронического заболевания или долговременной проблемы со здоровьем. По меньшей мере одно ограничение в выполнении повседневных действий, обусловленное состоянием здоровья, отмечали 9% женщин и 15% мужчин.

Больше всего людей беспокоят боль в спине или же гипертония (в случае обоих синдромов их отмечают каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина). В списке долговременных проблем со здоровьем за вышеназванными следуют аллергия и боли в шее (более 10% населения), а также тревога или депрессия - их ощущают 11% женщин и 7% мужчин.

Опубликованное в 2021 году исследование ученых Тартуского университета (на основании данных Больничной кассы Эстонии) показывает, что распространенность как хронических заболеваний, так и мультиморбидности в Эстонии относительно велика. В этом исследовании тоже отмечается, что чаще всего в наших краях встречается гипертония. Мультиморбидность в исследовании определялась как наличие двух или более хронических заболеваний. Мультиморбидность сопровождается ухудшением качества жизни, психологическим стрессом, более продолжительными периодами больничного лечения, большим количеством послеоперационных осложнений, большими счетами за лечение и более высокой смертностью.

Большинство людей с хроническими заболеваниями входят в старшие возрастные категории. Эстоноземельцы живут здоровыми в среднем 57,5 лет, прежде чем проблемы со здоровьем начинают ограничивать повседневную жизнь. Если в категории 25-34-летних ограничения ощущают лишь три процента людей, то в категории от 75 лет и старше трудности с выполнением повседневных действий из-за состояния здоровья ощущают 44%. 

Что может сделать работодатель?

Проектирование подходящей рабочей среды

При проектировании рабочей среды и рабочих мест соблюдайте принципы эргономики, которые учитывают различные потребности людей, и адаптируйте как планировку рабочих помещений, так и размещение орудий труда. Умная и хорошо продуманная планировка помещений и рабочих мест уменьшает количество лишних движений и, как следствие, проблемы с опорно-двигательной системой. Если у вас есть работники с пониженной трудоспособностью, можно задуматься, например, о том, чтобы убрать дверные пороги, обустроить дополнительные пандусы и пр.

Делайте возможной и поддерживайте физическую активность на рабочем месте. Запланируйте в помещениях или на территории возможности выполнения упражнений, использования спортивных снарядов, проведения тренировок - например, в обеденный перерыв, до или после работы.

Предлагайте для бесплатного пользования необходимые для работы технические средства реабилитации, например, работнику с нарушением функций опорно-двигательной системы, зрения или слуха.

Благоприятная психосоциальная среда и организация труда

Предусматривайте возможность гибкого рабочего времени (скользящий график; использование периодов с разной интенсивностью труда; удаленная работа).

Постоянно оповещайте работников о возможностях проектирования организации труда.

Содействуйте самостоятельности работников с хроническим заболеванием, предлагая необходимые для развития навыков самопомощи курсы повышения квалификации, информационные материалы и пр.

Предлагайте заболевшему работнику возможности консультирования и опорных услуг.

Предлагайте травмированному или заболевшему работнику возможность консультации еще до возвращения из отпуска по болезни и возможность дополнительной поддержки при возобновлении работы.

Обсудите домашнюю ситуацию работника и факторы, которые могут повлиять на работу, в контексте возможности частично удаленной работы и пр.

Сделайте возможным по возможности быстрое возвращение на работу после отпуска по болезни.

В мероприятиях при возвращении на работу учитывайте характер рабочего места: приспособьте условия труда в оправданной мере.

При необходимости приспособьте и другие рабочие места, чтобы предотвратить дальнейшие возможные повреждения. 

Призыв пользоваться лестницей вместо лифта. Многие проблемы со здоровьем обусловлены недостаточной двигательной активностью.
Призыв пользоваться лестницей вместо лифта. Многие проблемы со здоровьем обусловлены недостаточной двигательной активностью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Что каждый может сделать сам для себя?

Для сохранения здоровья и более долгой жизни без хронических заболеваний человек может очень многое сделать сам. Большая часть хронических заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, развиваются в течение длительного периода времени вследствие недостаточной физической активности и неправильного питания.

  • Ежедневная, разнообразная физическая активность и сбалансированное питание помогают снизить массу тела. Как минимум 30 минут ежедневной физической активности с умеренной нагрузкой по силам большинству людей, и начать двигаться никогда не поздно. Движение снимает напряжение в мышцах, предупреждает болезни суставов и помогает держать вес под контролем.
  • Также важно потреблять достаточное количество жидкости. Два-три стакана питьевой воды в день эффективно способствуют улучшению самочувствия, здоровью суставов, поддерживают способность действовать и работать. 

Издание Ида-Вируского уездного совета по народному здоровью и безопасности. 

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