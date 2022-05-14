Профессор кафедры вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар заявила, что этой осенью следует попытаться пережить волну коронавируса без ограничений.
ОПРОС ⟩ Что изменилось в вашей жизни после отмены коронакризисных ограничений?
Маргарита СЕНДЕЦКАЯ, учитель истории:
- Самое главное то, что теперь мы, как участники финансируемых проектов, можем свободно ездить по стране, посещать музеи и другие интересные места. Правда, все равно стараемся, чтобы участники проектов были вакцинированы. Теперь разрешили снять маски, но мы смотрим по обстоятельствам, если чувствуем, что надо - наденем. Или если сотрудники музеев попросят это сделать.
Юрий СУЛТАНГАРЕЕВ, пенсионер:
- В моей личной жизни ничего не изменилось, всегда как положено выполнял требования, но не перебарщивал.
Екатерина ЛИФИНСКАЯ, безработная:
- Не могу сказать, что что-то особенно изменилось, но радует, что маски уже необязательны, магазины и учреждения общепита больше открыты, короче, больше свободы и возможностей передвижения. Можно спокойнее жить.
Ильяс АМИРОВ, временно безработный:
- По большому счету мой образ жизни из-за отмены ограничений не изменился. Были сделаны все прививки, маску носил и не боялся заразиться, ходил везде, где нужно и куда хотел. Сейчас комфортнее, когда наличие маски уже необязательно.
Любовь МИХАЙЛОВА, сестра по уходу:
- Затрудняюсь ответить, может быть, лучше то, что в магазин теперь можно зайти без маски, но на работе все равно всегда в ней. Привыкла, и мне это по большому счету не мешает. Сделаны все прививки и ограничений как таковых не было - жила своей обычной жизнью и в пандемию тоже. Но все же намного приятнее стало жить, когда хоть куда-то можно идти без маски.