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ОПРОС ⟩ Что изменилось в вашей жизни после отмены коронакризисных ограничений?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Что изменилось в вашей жизни после отмены коронакризисных ограничений?
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Использованные медицинские маски.
Использованные медицинские маски. Фото: Marko Saarm

Профессор кафедры вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар заявила, что этой осенью следует попытаться пережить волну коронавируса без ограничений.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Маргарита СЕНДЕЦКАЯ, учитель истории:

- Самое главное то, что теперь мы, как участники финансируемых проектов, можем свободно ездить по стране, посещать музеи и другие интересные места. Правда, все равно стараемся, чтобы участники проектов были вакцинированы. Теперь разрешили снять маски, но мы смотрим по обстоятельствам, если чувствуем, что надо - наденем. Или если сотрудники музеев попросят это сделать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юрий СУЛТАНГАРЕЕВ, пенсионер:

- В моей личной жизни ничего не изменилось, всегда как положено выполнял требования, но не перебарщивал.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Екатерина ЛИФИНСКАЯ, безработная:

- Не могу сказать, что что-то особенно изменилось, но радует, что маски уже необязательны, магазины и учреждения общепита больше открыты, короче, больше свободы и возможностей передвижения. Можно спокойнее жить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ильяс АМИРОВ, временно безработный:

- По большому счету мой образ жизни из-за отмены ограничений не изменился. Были сделаны все прививки, маску носил и не боялся заразиться, ходил везде, где нужно и куда хотел. Сейчас комфортнее, когда наличие маски уже необязательно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Любовь МИХАЙЛОВА, сестра по уходу:

- Затрудняюсь ответить, может быть, лучше то, что в магазин теперь можно зайти без маски, но на работе все равно всегда в ней. Привыкла, и мне это по большому счету не мешает. Сделаны все прививки и ограничений как таковых не было - жила своей обычной жизнью и в пандемию тоже. Но все же намного приятнее стало жить, когда хоть куда-то можно идти без маски.

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