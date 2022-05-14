ОПРОС ⟩ Что изменилось в вашей жизни после отмены коронакризисных ограничений?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Маргарита СЕНДЕЦКАЯ, учитель истории: - Самое главное то, что теперь мы, как участники финансируемых проектов, можем свободно ездить по стране, посещать музеи и другие интересные места. Правда, все равно стараемся, чтобы участники проектов были вакцинированы. Теперь разрешили снять маски, но мы смотрим по обстоятельствам, если чувствуем, что надо - наденем. Или если сотрудники музеев попросят это сделать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий СУЛТАНГАРЕЕВ, пенсионер: - В моей личной жизни ничего не изменилось, всегда как положено выполнял требования, но не перебарщивал.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Екатерина ЛИФИНСКАЯ, безработная: - Не могу сказать, что что-то особенно изменилось, но радует, что маски уже необязательны, магазины и учреждения общепита больше открыты, короче, больше свободы и возможностей передвижения. Можно спокойнее жить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ильяс АМИРОВ, временно безработный: - По большому счету мой образ жизни из-за отмены ограничений не изменился. Были сделаны все прививки, маску носил и не боялся заразиться, ходил везде, где нужно и куда хотел. Сейчас комфортнее, когда наличие маски уже необязательно.