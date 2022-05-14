Чтобы смягчить удары, постигшие за последние годы экономику Ида-Вирумаа, правительство должно в два раза быстрее принимать решения касательно развития этого региона и значительно уменьшить бюрократию, находит предприниматель, эксперт по экономическим вопросам и бывший государственный деятель Райво Варе.
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Райво Варе: правительству следовало бы быстрее шевелиться в вопросах Ида-Вирумаа
Райво Варе: правительству следовало бы быстрее шевелиться в вопросах Ида-Вирумаа
- Экономика Ида-Вирумаа на основании составленных в нынешнем веке программ развития имеет главным образом три направления: сланцевая промышленность, логистика и туризм. Сейчас все три направления сильно пострадали. Первое - из-за связанного со сланцем зеленого поворота. А поскольку из-за военной политики Кремля всяческое экономическое сотрудничество между Россией и Европой прекращается, то под ударом оказываются прежде всего логистика и индустрия туризма. По каким направлениям должна двигаться экономика Ида-Вирумаа теперь?