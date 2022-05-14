Райво Варе: правительству следовало бы быстрее шевелиться в вопросах Ида-Вирумаа

- Экономика Ида-Вирумаа на основании составленных в нынешнем веке программ развития имеет главным образом три направления: сланцевая промышленность, логистика и туризм. Сейчас все три направления сильно пострадали. Первое - из-за связанного со сланцем зеленого поворота. А поскольку из-за военной политики Кремля всяческое экономическое сотрудничество между Россией и Европой прекращается, то под ударом оказываются прежде всего логистика и индустрия туризма. По каким направлениям должна двигаться экономика Ида-Вирумаа теперь?

- Проще всего с туризмом. Следует выйти на другие рынки. Сюда надо привлечь больше финнов и латвийцев. Шведы сюда еще вообще не добрались. Надо осмотреться на рынках. Это предполагает немного другой туризм по сравнению с тем, что продавали на российском рынке. Что-то надо изменить, но это возможно.