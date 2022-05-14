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Райво Варе: правительству следовало бы быстрее шевелиться в вопросах Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
Райво Варе: правительству следовало бы быстрее шевелиться в вопросах Ида-Вирумаа
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Выступавший 6 мая на нарва-йыэсууской бизнес-конференции Райво Варе говорит, что на государственном политическом уровне много говорилось об Ида-Вирумаа, но усилий по сути прилагалось не очень много. Делались мелкие вещи и показные тоже. Однако целенаправленной долгосрочной политики нет.
Выступавший 6 мая на нарва-йыэсууской бизнес-конференции Райво Варе говорит, что на государственном политическом уровне много говорилось об Ида-Вирумаа, но усилий по сути прилагалось не очень много. Делались мелкие вещи и показные тоже. Однако целенаправленной долгосрочной политики нет. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Чтобы смягчить удары, постигшие за последние годы экономику Ида-Вирумаа, правительство должно в два раза быстрее принимать решения касательно развития этого региона и значительно уменьшить бюрократию, находит предприниматель, эксперт по экономическим вопросам и бывший государственный деятель Райво Варе.

- Экономика Ида-Вирумаа на основании составленных в нынешнем веке программ развития имеет главным образом три направления: сланцевая промышленность, логистика и туризм. Сейчас все три направления сильно пострадали. Первое - из-за связанного со сланцем зеленого поворота. А поскольку из-за военной политики Кремля всяческое экономическое сотрудничество между Россией и Европой прекращается, то под ударом оказываются прежде всего логистика и индустрия туризма. По каким направлениям должна двигаться экономика Ида-Вирумаа теперь?

- Проще всего с туризмом. Следует выйти на другие рынки. Сюда надо привлечь больше финнов и латвийцев. Шведы сюда еще вообще не добрались. Надо осмотреться на рынках. Это предполагает немного другой туризм по сравнению с тем, что продавали на российском рынке. Что-то надо изменить, но это возможно.

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