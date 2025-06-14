Анвар Самост: По сути, пустующая тюрьма является незримым успехом Эстонии

Стоимость построенного в Раэской волости нового и до сих пор самого современного в Эстонии тюремного комплекса составила 75 миллионов евро, что сделало ее одним из самых дорогих на тот момент строительных проектов эстонского государства. В тюрьме были предусмотрены места для 1208 заключенных - причем существовала большая потребность в этих местах, так как открывшаяся в 2000 году Тартуская тюрьма на чуть менее 1000 мест и открывшаяся в 2006 году Вируская тюрьма на 1000 с лишним мест были заполнены. В Эстонии на конец 2018 года имелось 2613 заключенных.

В последней советской тюрьме Эстонии на улице Магазини в Таллинне в 2018 году содержалось более 700 заключенных. Директор новой тюрьмы, давая интервью прессе, был осторожен с прогнозами. Он сказал, что в руководимой им тюрьме имеется еще маленький резерв.

Но получилось иначе. К концу 2023 года в трех эстонских тюрьмах на 1000 мест каждая содержалось в общем менее 2000 заключенных - впервые в истории.

Началась дискуссия о том, а не стоит ли с учетом напряженности госбюджета закрыть одну из трех тюрем, а ее заключенных распределить между двумя оставшимися тюрьмами. Тем более что касающийся числа заключенных прогноз явно говорил о тенденции к снижению.