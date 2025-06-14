Анвар Самост: По сути, пустующая тюрьма является незримым успехом Эстонии

Семь лет назад, в ноябре 2018 года, торжественно была открыта Таллиннская тюрьма.
Стоимость построенного в Раэской волости нового и до сих пор самого современного в Эстонии тюремного комплекса составила 75 миллионов евро, что сделало ее одним из самых дорогих на тот момент строительных проектов эстонского государства. В тюрьме были предусмотрены места для 1208 заключенных - причем существовала большая потребность в этих местах, так как открывшаяся в 2000 году Тартуская тюрьма на чуть менее 1000 мест и открывшаяся в 2006 году Вируская тюрьма на 1000 с лишним мест были заполнены. В Эстонии на конец 2018 года имелось 2613 заключенных.
В последней советской тюрьме Эстонии на улице Магазини в Таллинне в 2018 году содержалось более 700 заключенных. Директор новой тюрьмы, давая интервью прессе, был осторожен с прогнозами. Он сказал, что в руководимой им тюрьме имеется еще маленький резерв.
Но получилось иначе. К концу 2023 года в трех эстонских тюрьмах на 1000 мест каждая содержалось в общем менее 2000 заключенных - впервые в истории.
Началась дискуссия о том, а не стоит ли с учетом напряженности госбюджета закрыть одну из трех тюрем, а ее заключенных распределить между двумя оставшимися тюрьмами. Тем более что касающийся числа заключенных прогноз явно говорил о тенденции к снижению.
Сама по себе эта история невероятно позитивная. Мы постоянно ищем разные мерила развития Эстонии: то в лице оценивающего качество школ теста PISA, то в сравнении роста валового продукта внутренней экономики, то на основании рождаемости. Последние два фактора в течение десяти лет ничего радующего не предлагали. Можно сказать, что в смысле развития экономики идет уже второе потерянное десятилетие.
Зато быстрое снижение числа заключенных четко показывает, что Эстония стала очень безопасным в любом международном сравнении государством, особенно если учесть, из какой реальности начала 1990-х годов мы вышли.
"Быстрое снижение числа заключенных четко показывает, что Эстония стала очень безопасным в любом международном сравнении государством, особенно если учесть, из какой реальности начала 1990-х годов мы вышли".Анвар Самост, журналист
Всеобщая безопасность - это большое благо. Это успех Эстонии, о котором мы мало говорим. Все иностранцы, даже из считающихся безопасными стран, как, например, Северные страны, сразу отмечают это, мы сами не особо это замечаем. Однако в Таллинне можно спокойно оставить открытыми двери припаркованного автомобиля, не говоря уж о том, что районов, где было бы небезопасно ходить ночью, просто нет.
Позитивно и то, что правительство сумело договориться со Швецией об использовании полупустой Тартуской тюрьмы таким образом, чтобы не приносить налогоплательщику дополнительных расходов.
Большую часть критики доставки шведских заключенных в Тартускую тюрьму можно отбросить в сторону без долгих рассуждений.
Разве было бы выгодно или вообще возможно просто закрыть, законсервировать или даже снести Тартускую тюрьму (поскольку она самая старая), как советовал кое-кто? Наверняка нет, ведь даже пустующее тюремное здание надо обслуживать и охранять, нельзя допустить, чтобы оно зарастало кустарником и разваливалось.
Трудно также представить, каким оказалось бы альтернативное и результативное в смысле денежных потоков использование здания специфического предназначения. Снос тоже является немалым расходом, и, в конце концов, мы не можем быть уверены, что нынешний низкий уровень преступности сохранится навечно.
Министр юстиции Лийза Пакоста обожает красочные заявления. Звучит пугающе, когда министр обещает, что в Тартускую тюрьму прибудут шведские убийцы на почве страсти и сексуальные преступники. Однако на самом деле в договоре написано, что сюда привезут приговоренных к длительному заключению взрослых здоровых мужчин, которые не являются экстремистами.
Важно ли это вообще, если в соответствии с соглашением эстонские заключенные Тартуской тюрьмы не будут соприкасаться с заключенными, прибывшими из Швеции, так как их распределят между Таллиннской и Вируской тюрьмами? Кроме того, ни один шведский заключенный не выйдет на свободу в Эстонии, ведь с наступлением срока освобождения их выпустят на волю в Швеции.
Даже если заключенных приедут проведать их соплеменники или друзья, то трудно поверить, что это принесет дополнительные риски безопасности для Тарту или всей Эстонии. Для проверки посетителей договор предусматривает отдельные деньги для полиции и КаПо.
В действительности остается только один большой знак вопроса, и он не касается безопасности.
Сумело ли эстонское государство заключить выгодный договор? В соответствии с заключаемым со Швецией договором, тамошний налогоплательщик будет платить Эстонии за одного заключенного 8500 евро в месяц. Если сравнить с расходами Эстонии на одного заключенного в размере 3200 евро в месяц, то вроде бы финансовое покрытие будет достаточным, однако на самом деле чиновники при прогнозировании расходов не всегда проявляли в прошлом компетенцию. Сумма 8500 евро смело покроет всевозможные расходы, эстонский налогоплательщик ничего доплачивать не будет, подтвердила министр Пакоста. Куда уж лучше.
К счастью, город Тарту (с учетом примера целлюлозного завода) принимать решение об использовании тюрьмы не может.