Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах приостановлена до 1 июля

"Лов окуня приостановлен, чтобы не превысить квоту, разрешенную на первое полугодие", - пояснил в пятницу министр сельской жизни Урмас Круузе.

Согласно постановлению правительства, в Чудском, Теплом и Псковском озерах ежегодно можно вылавливать 842,08 тонны окуня, из которых до 421 тонны можно вылавливать в первой половине года.

По состоянию на 13 мая в указанных озерах было выловлено 379 тонн окуня, что составляет 90 процентов от квоты на первое полугодие.