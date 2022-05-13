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Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах приостановлена до 1 июля

Erik Kalda
, ajakirjanik
Ловля окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах приостановлена до 1 июля
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С 14 мая вводят запрет на промысел окуня в озерах Чудском, Теплом и Псковском.
С 14 мая вводят запрет на промысел окуня в озерах Чудском, Теплом и Псковском. Фото: Архив.

Министерство сельской жизни с 14 мая вводит запрет на промысел окуня в озерах Чудском, Теплом и Псковском, который продлится до 30 июня.

"Лов окуня приостановлен, чтобы не превысить квоту, разрешенную на первое полугодие", - пояснил в пятницу министр сельской жизни Урмас Круузе.

Согласно постановлению правительства, в Чудском, Теплом и Псковском озерах ежегодно можно вылавливать 842,08 тонны окуня, из которых до 421 тонны можно вылавливать в первой половине года.

По состоянию на 13 мая в указанных озерах было выловлено 379 тонн окуня, что составляет 90 процентов от квоты на первое полугодие.

Согласно Закону о рыболовстве, промысел того или иного вида рыбы приостанавливается, если квота исчерпана на 90%.

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