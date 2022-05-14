БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Риски для здоровья на рабочем месте можно предотвратить или уменьшить

В резюме исследования "Влияние условий труда и рабочей среды на формирование временной и постоянной нетрудоспособности" ("Töötingimuste ja töökeskkonna mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisel") написано, что постоянная утрата трудоспособности означает ограничение участия в трудовой жизни, рабочее место с более низкой зарплатой или и вовсе уход с рынка труда. Поэтому важно оценить, как можно исключить или уменьшить появление постоянного нарушения здоровья.

Задачей исследования было оценить связь между временной и постоянной нетрудоспособностью, связь рабочей среды и условий труда с возникновением нетрудоспособности, а также риски, связанные с наймом работников и потерей здоровья. На основании анализа оценивали, можно ли путем раннего вмешательства предотвратить или уменьшить потерю здоровья.

Ранее вмешательство помогло бы исключить потерю здоровья

Исследование основывалось на анализе данных регистра, на данных опроса людей с утратой трудоспособности и на интервьюировании работодателей.

Три четверти постоянно нетрудоспособных и долгое время находившихся на больничном считали, что ущерб их здоровью был вызван работой или же условия труда и работа негативно повлияли на здоровье.

Значительная часть целевой группы исследования находит, что при раннем вмешательстве удалось бы предотвратить или уменьшить масштабы ущерба для здоровья. Главным образом считают, что решением стало бы более раннее начало лечения. В то же время каждый пятый полагает, что действия работодателя могли бы уменьшить формирование ущерба для здоровья - главным образом путем изменения организации работы и рабочей среды.

Роль проверки здоровья имеет критическое значение для гарантии своевременного вмешательства и исключения ухудшения здоровья, исходящего от работы. Около трети людей с потерей трудоспособности проходили проверку у врача по гигиене труда после появления первичных признаков заболевания.

Люди с профессиональным заболеванием или причиненным работой заболеванием несколько чаще остальных людей проходят проверку. Треть побывавших у врача по гигиене труда отмечают, что врач не объяснил им, как работать, сберегая здоровье и безопасно.

Главные рекомендации В общем на основании анализа рекомендуют обратить внимание на следующие пункты: Определять и рассматривать связанные с работой заболевания шире, чем только вызванные работой заболевания; На основе продолжительности больничного наметить меры вмешательства, которые позволили бы увязать профессиональную реабилитацию с лечением, а также при возможности вернуться на работу с частичным рабочим временем в случае более продолжительных больничных, чтобы сохранить связь с рабочим местом и работой. Можно взвесить создание двухступенчатой системы, когда при больничном продолжительностью 6-7 недель рассматривается возможность частичной работы с адаптированными при необходимости условиями труда у имеющегося работодателя. В случае более продолжительного больничного - например, 4 или 6 месяцев - взвесить структурное вмешательство вместе с необходимостью ведения случая, чтобы помочь адаптировать для человека с долговременным заболеванием рабочее место или при необходимости взвесить поиск нового, подходящего рабочего места; Предыдущая рекомендация предполагает, что эстонскую систему компенсаций по болезни заменят таким образом, чтобы можно было одновременно с получением компенсации по болезни получать зарплату. Хотя большей частью нет, но частичная работа все же возможна в некоторых случаях и во время более коротких больничных. Поэтому следовало бы при изменении системы узаконить подобную схему и в случае более краткосрочных больничных; Сделать обязательным на каждом рабочем месте посещение врача по гигиене труда для людей с серьезным повреждением здоровья. Чтобы рыночная позиция работников с потерей трудоспособности не ухудшилась по сравнению с позицией остальных людей вследствие вышеперечисленных условий, проверку людей с потерей трудоспособности у врача по гигиене труда должно финансировать государство; Проанализировать процесс определения постоянной нетрудоспособности с целью выявить, на каком этапе и почему появляются уездные различия. Результаты этого анализа следовало бы использовать при планировании новой системы оценки трудоспособности, чтобы исключить ошибки существующей системы; На основе интервьюирования работодателей дается ряд дополнительных рекомендаций. Например, отмена налога на спецльготы с оздоровительной деятельности; увеличение объема информации и консультаций для людей с потерей трудоспособности и потенциальных работодателей; предоставление врачам по гигиене труда возможности использовать информацию, связанную с постоянной нетрудоспособностью человека; расширение меры опорных лиц; увеличение льготы на социальный налог с зарплаты людей с потерей трудоспособности или изменение методики его расчета.