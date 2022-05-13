Эстонские и белорусские общественные организации обратились к правительству Эстонии

В частности, речь идет о приостановке подачи заявок от граждан Беларуси на э-резидентство, значительных визовых, образовательных ограничениях, ограничениях на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие университеты Эстонии закрывают свои двери для белорусской молодежи. Кроме того, в марте этого года стало известно, что граждане Беларуси, проживающие в Украине и не получающие в этой стране международной защитe, не подлежат временной защите в Эстонии. Обращение подписали двадцать общественных организаций.

В обращении сказано: "Вы знаете, что гражданское общество Беларуси все годы с момента прихода к власти Лукашенко работало не благодаря поддержке режима, а вопреки ему. Все это время общественные активисты, организации и инициативы подвергались давлению и разного рода репрессиям, тем не менее, мы выстояли и продолжали работать. Осенью 2020 года противостояние между обществом и государством перешло в новую фазу, которую многие склонны считать войной -- войной государства против своих граждан. Десятки тысяч людей прошли через задержания и нечеловеческие условия содержания, более тысячи наших граждан по-прежнему в тюрьмах и признаны политическими заключенными, среди них наши друзья и партнеры./.../