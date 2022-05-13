Война задерживает почтовые посылки

Почта Латвии пояснила, что в основном речь идет о простых посылках с Aliexpress, отправленных из Китая. Некоторые посылки были отправлены в конце прошлого года и начале этого.

Длительная задержка с доставкой была вызвана изменениями в перевозках из Китая в Латвию. Кроме того, из-за международных транспортных ограничений в связи с войной на Украине изменилась траектория перевозок. В результате авиатранспорт был заменен наземным, поэтому процедуры приема грузов таможенными органами Латвии также были соответствующим образом адаптированы. Кроме того, в Латвии были задержки при проверке данных о поставках и при подготовке документов на таможне.