В Эстонию с большим опозданием были доставлены около 80 000 посылок, ранее застрявших на Почте Латвии. Причиной задержки с доставкой посылок стали сбой в международной цепи поставок из-за коронавируса и войны на Украине.
Война задерживает почтовые посылки
Почта Латвии пояснила, что в основном речь идет о простых посылках с Aliexpress, отправленных из Китая. Некоторые посылки были отправлены в конце прошлого года и начале этого.
Длительная задержка с доставкой была вызвана изменениями в перевозках из Китая в Латвию. Кроме того, из-за международных транспортных ограничений в связи с войной на Украине изменилась траектория перевозок. В результате авиатранспорт был заменен наземным, поэтому процедуры приема грузов таможенными органами Латвии также были соответствующим образом адаптированы. Кроме того, в Латвии были задержки при проверке данных о поставках и при подготовке документов на таможне.
Хотя в случае некоторых посылок был превышен срок доставки и, вероятно, заказчикам уже были выплачены компенсации, Omniva доставит посылки клиентам в ускоренном порядке в ближайшее время.