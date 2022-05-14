Потерявшая в огне дело жизни семья Эскор надеется восстановить его

- Я только что разговаривала с товариществом заводчиков племенных животных. Все готовы помочь, кто чем может, - сказала Катре Эскор в пятницу утром, через несколько дней после пожара в коровнике.

- Но на душе все-таки печаль. Ведь это были наши буренки. Как недельный теленок Мурель спаслась - это мистика. У нее на носу большой волдырь от ожога, так что пить из ведра она не может. Только отучили ее от бутылки с соской и приучили пить из ведра, как приходится снова поить из бутыли. Мурель нужна компания, это все же стадное животное, и одна из подруг дочери занимается этим, - сказала Катре Эскор.