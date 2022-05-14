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Потерявшая в огне дело жизни семья Эскор надеется восстановить его

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Потерявшая в огне дело жизни семья Эскор надеется восстановить его
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Хозяйка хуторов Рая и Паэвялья Катре Эскор вместе с семьей несколько лет в День открытых хуторов знакомила посетителей с сельской жизнью. На снимке: дети под умиленным взглядом хозяйки могут погладить ягнят.
Хозяйка хуторов Рая и Паэвялья Катре Эскор вместе с семьей несколько лет в День открытых хуторов знакомила посетителей с сельской жизнью. На снимке: дети под умиленным взглядом хозяйки могут погладить ягнят. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Совершенно чужие люди предлагают помощь, и мы очень благодарны за это, но на душе грустно", - призналась Катре Эскор, хозяйка расположенного на границе Ида- и Ляэне-Вирумаа хутора Паэвялья, лишившаяся молочного стада из-за пожара в коровнике.

- Я только что разговаривала с товариществом заводчиков племенных животных. Все готовы помочь, кто чем может, - сказала Катре Эскор в пятницу утром, через несколько дней после пожара в коровнике.

- Но на душе все-таки печаль. Ведь это были наши буренки. Как недельный теленок Мурель спаслась - это мистика. У нее на носу большой волдырь от ожога, так что пить из ведра она не может. Только отучили ее от бутылки с соской и приучили пить из ведра, как приходится снова поить из бутыли. Мурель нужна компания, это все же стадное животное, и одна из подруг дочери занимается этим, - сказала Катре Эскор.

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