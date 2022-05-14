"Совершенно чужие люди предлагают помощь, и мы очень благодарны за это, но на душе грустно", - призналась Катре Эскор, хозяйка расположенного на границе Ида- и Ляэне-Вирумаа хутора Паэвялья, лишившаяся молочного стада из-за пожара в коровнике.
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Потерявшая в огне дело жизни семья Эскор надеется восстановить его
Потерявшая в огне дело жизни семья Эскор надеется восстановить его
- Я только что разговаривала с товариществом заводчиков племенных животных. Все готовы помочь, кто чем может, - сказала Катре Эскор в пятницу утром, через несколько дней после пожара в коровнике.
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