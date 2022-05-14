ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Украинский топор в центре Йыхви

Отмечающую в следующем году свое 20-летие скульптуру топора изваял для своего родного города Йыхви известный скульптор Юри Оявер, протестовавший тогда таким образом против вырубки деревьев в центре города, когда строили торговый центр "Tsentraal".

Теперь скульптор, по его собственным словам, освежил свое творение, снова покрасив топор синей краской, а проушину топора - желтой. Это разозлило местную жительницу Анастасию, которая написала в волостное управление: "Неужели это очередной жест в поддержку страдающего от войны государства? Я ничего не имею против поддержки украинцев, но красить городские скульптуры в сине-желтый цвет - это уже слишком". В социальных сетях тоже нашлись единомышленники.