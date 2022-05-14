В Сака создается памятный знак, посвященный перелету Матиаса Руста

В конце мая, когда исполнится 35 лет со дня потрясшего весь мир приземления немецкого парня Матиаса Руста на маленьком самолете в Москве вблизи Красной площади, откроется посвященный этому событию памятный знак в Сака, то есть в том месте, вблизи которого Руст нелегально пересек по воздуху границу тогдашнего СССР.