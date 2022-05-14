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В Сака создается памятный знак, посвященный перелету Матиаса Руста

Эрик Гамзеев
, журналист
В Сака создается памятный знак, посвященный перелету Матиаса Руста
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Отмечающий исторический перелет Матиаса Руста памятный знак появится на глинте в Сака.
Отмечающий исторический перелет Матиаса Руста памятный знак появится на глинте в Сака. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В конце мая, когда исполнится 35 лет со дня потрясшего весь мир приземления немецкого парня Матиаса Руста на маленьком самолете в Москве вблизи Красной площади, откроется посвященный этому событию памятный знак в Сака, то есть в том месте, вблизи которого Руст нелегально пересек по воздуху границу тогдашнего СССР.

Памятный знак появится на территории мызы Сака на глинте рядом с морской вышкой. Эта же вышка 35 лет тому назад была наблюдательной вышкой советских пограничников.

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